Les 5 vins de la semaine à ne pas manquer!

Cette semaine, on fait un détour dans le Penedès au nord-ouest de l’Espagne, on s’attarde à son voisin, la réputée région du Ribera del Duero reconnue pour donner des vins riches et puissants, avant de traverser les Pyrénées pour s’arrêter à Fitou, une région du Languedoc offrant des vins charnus à petits prix.

On trace ensuite à Chinon, tout au nord, en Loire avec ses célèbres châteaux pour terminer tout au sud de l’Italie, dans les Pouilles situées dans le talon de la fameuse « botte » avec un blanc à tout petit prix.

San Marzano, Trebbiano 2022, Puglia

Italie 12 % | ★★1/2 | $ | 9,25 $

Code SAQ : 15210318

Une belle nouveauté qui vient de débarquer en SAQ. Un blanc à base trebbiano qu’on appelle ugni blanc en France où il est surtout utilisé pour faire le cognac ou l’armagnac. Très répandu dans la région des Pouilles où il peut produire de gros volume, il est fort bien maîtrisé par la coopérative de San Marzano qui nous offre un blanc pâle aux arômes légers de fruits blancs, sec et vif en bouche. On sent un peu de rondeur provenant du léger sucre résiduel, mais l’acidité vient équilibrer et lui confère une buvabilité indéniable. Pensez calmars frits, fruits de mer, tacos de poisson.

Albet i Noya, Xarel-Lo El Fanio 2022, Penedès

Espagne 13 % - Bio | ★★★1/2 | $$ | 23,25 $

Code SAQ : 12674221

C’est sans doute l’un des meilleurs blancs à moins de 25 $ ! De vieilles vignes de xarel-lo cultivées en bio donnant une petite production. Le 2022 est encore meilleur que le 2021 qui était déjà fort étonnant. Déjà très ouvert et aussi axé sur un fruité plus mûr, il offre des tonalités de fruits blancs, de melon, de noix et d’iode. Plus ample et plus facile d’approche, il conserve une vive acidité qui apporte beaucoup de tonus. Des amers de qualité ponctuent la finale qui laisse une impression saline. Merveilleux avec les huîtres.

Grands Chais de France, Les Jardins de la Baume 2021, Fitou

France 14 % | ★★1/2 | $1/2 | 16,65 $

Code SAQ : 15224269

Un rouge à base de grenache à laquelle on ajoute du carignan et de la syrah. C’est riche et puissant, un peu guidoune avec des notes de mûre, de prune, de chêne, de vanille et d’épices douces. La bouche est largement construite avec des tanins structurés, un fruité riche et une assez bonne persistance.

Si vous aimez les vins modernes, vous allez adorer. N’hésitez pas à le passer en carafe avant le service. Idéal avec les viandes grillées, le rôti de bœuf ou les côtelettes de porc.

Condado de Haza, Crianza 2019, Ribera del Duero

Espagne 15 % | ★★★ | $$1/2 | 27,20 $

Code SAQ : 978866

Attention : palais délicat, veuillez vous abstenir. Ou à tout le moins, approchez votre verre avec précaution, car il y a beaucoup de vin ici, tant au propre qu’au figuré. Un rouge fait 100 % de tempranillo qui se montre puissant et concentré. Les tanins sont mûrs et bien intégrés. Des flaveurs de fruits noirs en confiture, de tabac, de chêne grillé et de café. C’est hypercharmeur, mais en même temps bien costaud. Parfait pour les viandes braisées ou le gibier.

Nicolas Grosbois, La Cuisine de ma Mère 2021, Chinon

France 12,5 % - Bio | ★★★ | $$ | 20,90 $

Code SAQ : 12782441

À Panzoult, sur l’aire d’appellation Chinon, Nicolas Grosbois a repris en 2008 le flambeau de ce petit domaine familial de neuf hectares et propose parmi les meilleurs rapports qualité-prix de la région. Même s’il s’agit d’une cuvée issue de l’activité de négoce, on y retrouve le même esprit et niveau de qualité que dans les vins du domaine. Moins riche que le 2020 commenté l’an dernier, il montre une matière croquante, des tanins délicats et surtout beaucoup de fraîcheur. Un vin d’une grande buvabilité à servir frais avec une pizza aux légumes grillés ou une ratatouille.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.