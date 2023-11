Bien que le poisson a la réputation d’être bon pour la santé, certaines espèces sont beaucoup moins bénéfiques que d’autres pour votre corps, rapportent deux diététistes à Fox News.

Selon Michelle Routhenstein, «les poissons ne sont pas tous créés égaux lorsqu’il s’agit de leur valeur nutritionnelle». Il est donc recommandé de bien choisir votre poisson la prochaine fois que vous en mangerez.

Afin de vous guider dans votre choix de repas, voici les meilleurs et les pires poissons pour votre santé, selon la diététiste :

Meilleurs poissons

Saumon

Sa haute teneur en acides gras oméga-3 et en protéines font du saumon un des meilleurs poissons pour votre santé, note Lauri Wright, nutritionniste et professeure à la University of South Florida College of Public Health.

En plus des bienfaits sur votre système cardiovasculaire, «les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont bénéfiques pour les personnes souffrant d’arthrite», mentionne Mme Wright.

Sardines

Riches en oméga-3 DHA et EPA, qui ont des effets anti-inflammatoires et contribuent à votre santé cardiaque, les sardines sont également un poisson de choix, soutient la diététiste Michelle Routhenstein.

«Les sardines ont une valeur nutritionnelle unique parce qu’elles sont riches en calcium, ce qui améliore la santé de vos os et la régularité de votre cœur», explique-t-elle.

De plus, les sardines ont une haute teneur en vitamine D en plus d’être peu coûteuses.

AFP

Flétan

Le flétan est riche en sélénium, un antioxydant qui réduit les inflammations et le stress oxydatif.

Ce dernier est également une bonne source de vitamine B6, qui est bénéfique le foie ainsi que pour les systèmes immunitaires et nerveux.

AFP

Vivaneau rouge

Excellente source de potassium, qui améliore votre pression sanguine et votre santé artérielle, le vivaneau rouge est également riche en protéines et en vitamine B.

Pires poissons

Sole

Le risque de contenir des contaminants est plutôt élevé chez la sole, qui est aussi faible en nutriments bénéfiques pour le cœur tels que les oméga-3, le potassium et le magnésium.

«C’est aussi riche en sel, en comparaison du potassium, ce qui peut faire monter la pression sanguine», indique Mme Routhenstein.

AgenceQMI

Tilapia d’élevage

Il est également conseillé de vous tenir loin du tilapia d’élevage qui «contient un haut niveau de contaminants, d’antibiotiques et d’acides oméga-6 qui peuvent favoriser des inflammations et nuire à votre santé», mentionne Michelle Routhenstein.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

Poisson-montre

L’hoplostète orange, aussi appelé poisson-montre, a la faculté de vivre longtemps, ce qui fait souvent en sorte qu’il accumule plusieurs contaminants au fil de sa vie, notamment une quantité importante de mercure, indique la nutritionniste Lauri Wright.

Photo tirée de tipbuzz.com

Requin

Le requin est riche en mercure, qui est une neurotoxine. Ce poisson devrait être évité par les femmes enceintes et les enfants.

«De plus, la population de requins est en déclin», ajoute Mme Wright.

AFP

Thon

Plus controversé, le thon est riche en vitamines B6 et B12, ce qui est bon pour vos systèmes immunitaires, hormonal et nerveux.

«Néanmoins, le thon n’offre pas une bonne quantité d’oméga-3 et contient un haut niveau de mercure. Si vous aimez ce poisson, vous devriez en manger un maximum de 1 à 2 fois par semaine, indique Mme Routhenstein.

Pour les mêmes raisons que pour le requin, les femmes enceintes et les enfants devraient s’abstenir d’en consommer.