Mes idoles étaient Guy Lafleur et mon frère

Vincent Damphousse est natif d’Anjou. Il a joué pendant 19 ans dans la LNH et il a remporté une coupe Stanley avec le Canadien, il y a 30 ans.

Il est père de trois garçons qui aiment jouer au hockey comme leur paternel. Denver est en troisième année à une école secondaire aux États-Unis. Auparavant, à l’âge de 14 ans, il évoluait pour une équipe à Buffalo dont l’entraîneur était l’ancien capitaine du Canadien Brian Gionta. Theo a été repêché par l’Armada de Boisbriand. Le dernier, Xavier, fréquente le Collège Sainte-Anne. Vincent a été l’entraîneur adjoint jusqu’à la catégorie pee-wee pour les équipes de ses fils.

Il a un énorme respect pour ses parents, car ils ont fait tellement de sacrifices financiers pour lui permettre d’aller au collège privé sans oublier de lui offrir les meilleurs équipements sportifs possibles. Ils assistaient aux matchs et préparaient les repas. Ils étaient continuellement présents pour l’aider.

Avant de parler de ta jeunesse, parle-moi de ta coupe Stanley en 1993.

Une année inoubliable, car au mois d’août 1992, j’ai été échangé au Canadien. Mon rêve d’enfance venait d’être réalisé.

Parle-moi de Jacques Demers et de Serge Savard.

Je suis tellement attristé par l’état de santé de Jacques. Il est un être humain incroyable qui a su soutirer le meilleur de moi-même. Tandis que Serge Savard est un directeur général exceptionnel.

Ton père est le dernier d’une famille de 21 enfants.

Mon père, Yvon, est le seul de sa famille qui a terminé son cours classique. Il a toujours été présent pour moi. Comme emploi, il était le directeur de l’équipement à la Commission scolaire Jérôme-Le Royer.

Ta mère, Suzanne, était enseignante.

Elle était une enseignante avant-gardiste, car elle donnait entre autres des cours de français aux nouveaux arrivants. Elle m’a fait découvrir la beauté de la musique, cependant elle ne m’a pas convaincu de jouer du piano.

Tu es devenu un adepte de l’artiste-peintre Normand Hudon.

Ma mère m’a fait connaître et bien comprendre les toiles de Normand Hudon. Aujourd’hui, j’ai des toiles de Normand Hudon à la maison.

La ponctualité et la rigueur font partie de ta vie.

C’est mon père qui m’a inculqué ces deux facettes de la vie. Il m’a fait comprendre l’importance d’être bien organisé et bien structuré pour affronter les défis qui m’attendaient.

Vous aviez toute une équipe de hockey pee-wee.

Mon frère, Martin, était l’un des meilleurs de l’équipe, et un de mes coéquipiers était Luc Robitaille. Chaque hiver, mon père s’assurait que nous avions une patinoire dans notre cour.

Tu as parcouru le Canada en Winnebago avec tes grands-parents.

Mon frère avait 11 ans et moi à peine 9 ans. Quelle belle expérience, car nous avons visité tout le Canada sur une durée de deux mois ! Plus tard avec nos parents, nous allions en camping un peu partout, dont en Gaspésie.

Tu jouais 45 trous de golf par jour.

Mes grands-parents habitaient à East Angus et nous profitions pour jouer 45 trous lorsqu’on allait passer quelques jours chez eux.

Tu as participé aux Jeux du Québec.

C’était tellement une belle expérience de vie pour moi. Côtoyer des athlètes d’autres disciplines sportives, c’était formidable. En passant, Rodger, je sais que tu penses que j’ai joué au hockey aux Jeux du Québec. Cependant l’autre sport que j’aime beaucoup, c’est un sport d’été. J’ai fait partie de l’équipe de badminton de la région de Bourassa.

Un mentor pour toi.

Claude Therrien, mon entraîneur avec la formation midget AAA. Il m’a préparé pour le sport professionnel. Ses pratiques intenses qui avaient lieu seulement deux fois par semaine m’ont permis d’améliorer mon coup de patin et ma vision du jeu.

Tu as fréquenté le Collège des Eudistes.

Aujourd’hui, le collège porte le nom de Collège Jean-Eudes. J’ai aimé mon séjour au collège, car cela m’a permis d’apprendre comment jumeler le sport et les études. Je jouais au hockey et au badminton. L’été, c’était le tennis, le soccer et le baseball.

Quel a été ton premier emploi ?

À 16 ans, j’ai travaillé pour Arsenault Transport. De 7 h à 19 h, je transportais des boîtes, car j’étais le troisième homme sur le camion.

Tu as été repêché au niveau junior par Laval.

Il y avait une possibilité que je sois repêché par une équipe de la région de Montréal. C’était mon désir, car je voulais poursuivre mes études au collège. Finalement, c’est Laval qui m’a choisi. J’ai pu terminer mes études à Montréal.

Ton coéquipier est Mario Lemieux.

Quel merveilleux coéquipier pour un jeune joueur ! Il m’a appris à gérer la pression sur la glace et avec les médias. À cette époque, Marc Lachapelle, du Journal de Montréal, était régulièrement dans notre entourage.

À 18 ans, tu as perdu la maîtrise de ta vie.

C’était le repêchage de la LNH. Ma vie a été décidée par des gens qui ne me connaissaient pas. Leur seul but était d’améliorer leur équipe. Je n’ai pas eu le choix, j’ai dû aller vivre dans des villes que je ne connaissais pas.

Tu ne parlais pas l’anglais.

Le vendredi soir, la veille du repêchage de la LNH à Montréal, mon agent Pierre Lacroix et moi avons été convoqués pour une rencontre avec Scotty Bowman et son groupe de dépisteurs des Sabres de Buffalo. Je ne parlais pas l’anglais et je le comprenais encore moins bien. Je ne pense pas l’avoir trop impressionné, car il m’a choisi juste avant Toronto qui m’a choisi au sixième rang.

Pourquoi Guy Lafleur et ton frère sont tes idoles ?

Mon frère, Martin, m’a toujours inspiré l’excellence, tant à l’école que lorsqu’on pratiquait un sport. C’était très important pour lui que nous fassions toujours de notre mieux.

Et Guy Lafleur ?

Il m’a enseigné le rôle qu’un joueur du Canadien doit jouer au sein de la société québécoise. D’être présent près de nos partisans et surtout d’être fier de faire partie de la grande famille du Canadien. Tout comme Guy l’était, aujourd’hui, je suis un ambassadeur du Canadien.