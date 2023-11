Meurtre d'un trafiquant de drogue à Repentigny: deux hommes liés au crime organisé formellement accusés

Deux hommes liés au crime organisé ont été accusés mercredi d’avoir abattu un trafiquant de drogue de la Rive-Nord qui aurait refusé de payer sa «taxe» de territoire au Hells Angels, il y a plus de quatre ans.

Kevin St-Pierre, 34 ans, et James Patrice Mardy, 33 ans, qui sont déjà tous les deux incarcérés pour d'autres causes, ont formellement comparu mercredi au palais de justice de Joliette.

Kevin St-Pierre

Accusé

Ils font face à des accusations de meurtre prémédité. Francis Turgeon, 33 ans, a été tué dans la nuit du 8 mai 2019, devant sa résidence à Repentigny, dans Lanaudière.

Cette nuit-là, le trafiquant de drogue surnommé «Tank» aurait été atteint mortellement par au moins un projectile d'arme à feu après avoir été attiré à l’extérieur de sa résidence, sur la rue Raymond-Gaudreault.

Selon des documents de cour consultés par Le Journal, le revendeur indépendant aurait été descendu car il refusait de respecter sa cotisation aux Hells Angels, afin de pouvoir vendre sur ce territoire.

Ce type de contestation engendre typiquement une «dette» envers l’organisation criminelle, est-il possible de lire dans l’un de ces documents.

À cran

À l’époque, Turgeon aurait donc eu une obligation d’au moins 80 000$ envers son «boss», un membre en règle des Hells Angels, avait-on appris.

Des informateurs avaient affirmé à la Sûreté du Québec (SQ) que son assassinat aurait été commandité par un ou des hauts placés du club de motards.

Ces accusations surviennent alors que le milieu des stupéfiants est à cran. Selon ce que rapportait Le Journal en septembre dernier, de plus en plus de trafiquants ne voudraient plus payer leur «taxe» de 10% aux Hells.

Repérage

St-Pierre, un proche des Hells, et son complice Mardy seraient donc à l’origine d’au moins un coup de feu fatal, entendu dans le voisinage de la victime.

Les complices auraient même effectué du repérage près du domicile de Turgeon dans les heures qui ont précédé le meurtre, peut-on lire dans les mandats de perquisition.

Or, ils se seraient fait intercepter par la police. Et lorsqu’ils seraient passés à l’acte, ils se seraient déplacés dans une Acura TLX noire, y lit-on.

Enquête complexe

Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans ce dossier d'enquête complexe mené par la division des crimes contre la personne de la SQ.

Ces deux nouvelles arrestations s'ajoutent à celle de Wesley McKenzie, un autre proche des Hells. L'homme de 45 ans a été le premier suspect à être accusé du meurtre, en 2019. Puis, à l’été 2021, les charges portées contre lui ont été abandonnées.

En cours d’enquête, la SQ a mené des perquisitions à la résidence de St-Pierre, considéré comme le suspect principal. Les enquêteurs ont fouillé sa résidence de Blainville en 2019 et en 2021, notamment pour saisir des appareils électroniques qui auraient permis des échanges entre les suspects.

Me Noémie Tellier

Avocate criminaliste

De plus, l’avocate-criminaliste Me Noémi Tellier, qui a partagé la vie de St-Pierre à certains moments, a aussi été soupçonnée de complicité après les faits, a relaté Le Journal, en 2022. Aucune accusation n’a été déposée contre elle à ce jour.

Les accusés doivent revenir devant le tribunal le mois prochain.