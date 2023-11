Montée des violences: «Vous serez et vous êtes en sécurité à Montréal»

La montée des violences à Montréal liées à la guerre Israël-Hamas inquiète la classe politique québécoise; afin d’endiguer toute escalade des tensions, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a tenu une réunion d’urgence avec les corps policiers.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ) se sont joints au ministre afin d'élaborer un plan d’action pour la fin de semaine.

«Le sentiment de sécurité, c’est indéniable que je souhaite et veux que les Québécois, et les Montréalais en particulier, se sentent en sécurité et se disent: "On peut aller marcher en sécurité, on peut promener les enfants et les envoyer à l’école"», exemplifie le ministre.

«Je dis aux différentes communautés, aux Montréalais, aux Montréalaises: "Vous serez et vous êtes en sécurité à Montréal"», martèle-t-il.

M. Bonnardel ne compte pas balayer sous le tapis les événements des derniers jours: «C’est important pour nous de mesurer ce qui s’est passé cette semaine.»

Des manifestations surveillées

Cette réunion survient alors que des manifestations sont prévues vendredi et cette fin de semaine.

Le ministre Bonnardel assure que les corps policiers veilleront à ce que toute manifestation se fasse de façon pacifique et dans le respect d’autrui.

«C’est important que tout le monde comprenne qu’on peut manifester [...]. Le faire dans le respect, dans l’ordre, il n’y a aucun problème. Les policiers vont vous accompagner et il ne se passera absolument rien», mentionne-t-il.

«Les policiers seront présents, seront aux aguets. Ils vont accompagner les manifestants pour rendre ces marches sécuritaires», explique-t-il encore.

De multiples actes violents

La métropole a été le théâtre de multiples violences au courant de la semaine.

Des étudiants de l’Université Concordia en sont venus aux poings mercredi, alors que jeudi, deux écoles juives ont été visées par des coups de feu à Montréal.

Une synagogue de Dollard-des-Ormeaux, dans l’ouest de Montréal, a également subi une attaque au cocktail Molotov. La fin de semaine dernière, l’imam radical Adil Charkaoui a tenu des propos qui, selon le premier ministre François Legault, tenaient d’une «incitation à la haine.»

La députée du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription d’Arcy-McGee, Elisabeth Prass, a joint sa voix à celle de nombreux autres politiciens afin de déplorer l’escalade de la violence.

«Une fois qu’on franchit la ligne et qu’on incite la haine et la violence, c’est là qu’il faut tirer la ligne. De ce que je comprends, le SPVM est en analyse des propos d’Adil Charkaoui s’ils peuvent amener des charges contre lui, mais pour moi c’est très important qu’on sorte pour dire que c’est inacceptable des paroles comme celles-ci qui incitent à la violence», insiste-t-elle.