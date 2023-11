Monument de l’Afghanistan: Ottawa devra dévoiler des communications internes

L’histoire de la firme québécoise écartée pour la construction d’un monument à la mémoire de la mission du Canada en Afghanistan se corse : le gouvernement Trudeau devra dévoiler les communications internes ayant mené à cette décision controversée.

Mardi, les partis d’opposition au comité permanent des Anciens combattants ont forcé l’adoption d’une motion demandant au gouvernement de «produire l’ensemble des courriels, des notes de service et des autres documents non caviardés, échangés entre les différents ministères impliqués dans le choix de l’artiste» au plus tard le 17 novembre.

Rappelons que le projet québécois formé de l’artiste Luca Fortin et de la firme Daoust Lestage Lizotte Stecker avait été couronné gagnant selon un jury formé d’experts – et mandaté par Ottawa.

De façon totalement inhabituelle, le ministère des Anciens combattants a ignoré le projet québécois en faveur de celui de l’artiste autochtone Adrian Stimson et la firme torontoise MBTW Group sur la base d’un sondage en ligne lui étant favorable.

«Il y a comme anguille sous roche», a déclaré Luca Fortin en entrevue avec l’Agence QMI jeudi. «Il faut aller au bout de ça pour voir c’est qui finalement, qui a pu mettre la pression pour qu’on renverse la décision du jury.»

Les membres conservateurs, bloquistes et néodémocrates du comité des Anciens combattants se sont unis pour déclarer au Parlement que le comité «dénonce la volteface du gouvernement et le non-respect des règles».

Après avoir entendu les ministres actuelles des Anciens combattants et du Patrimoine, Ginette Petitpas Taylor et Pascale St-Onge, ceux-ci ont invité à témoigner les anciens ministres Lawrence MacAuley et Pablo Rodriguez, en poste lorsque la décision a été prise.

Ce serait la première fois qu’un projet d’envergure au Canada ait été déterminé sur la base d’un sondage anonyme auprès d’anciens combattants, un sondage en ligne qui n’avait «aucune valeur scientifique» selon le sondeur Jean-Marc Léger, cité dans le Devoir.

«On est en train d’ouvrir la porte à ce que ces grands projets-là soient jugés ou construits sur la base d’un sondage populaire», déplore Luca Fortin.

L’artiste est sûr qu’il n’est pas trop tard pour qu’Ottawa revienne sur sa décision, même si un contrat aurait déjà été signé.

Invité à témoigner plus tôt cette semaine, un avocat en droits d’auteur, François Le Moine, a déclaré aux élus que le gouvernement «n’avait tout simplement pas la discrétion d’octroyer ce contrat à une équipe qui n’avait pas été sélectionnée» dans un contexte où le «pouvoir décisionnel» revenait au jury mandaté par le ministère.

Le futur Monument de la mission canadienne en Afghanistan, qui doit être inauguré pour 2027, devrait coûter 3 millions $.