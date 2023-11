Prix majeurs du RSEQ: les recrues du Rouge et Or volent la vedette en remportant les trois titres à l'enjeu

Signe que la cuvée de recrutement 2023 a été exceptionnelle, le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté les trois prix décernés aux recrues.

C’est le secondeur Justin Cloutier qui est reparti avec l’honneur le plus prestigieux. Il a remporté le titre de recrue par excellence. Il est le premier joueur du Rouge et Or à mériter cette distinction depuis le demi inséré Vincent Forbes-Mombleau en 2018 et le 11e dans l’histoire du programme.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

En sept parties, le produit des Titans de Limoilou a réussi 28,5 plaqués et un sac. «C’est flatteur et je suis vraiment content, mais beaucoup de crédit revient aux vétérans qui m’ont beaucoup aidé. C’est un honneur de groupe. Blessé pendant l’été et absent du camp d’entraînement, j’ai montré de la résilience et je suis resté impliqué. À mon retour, j’ai fait ma place.»

Plus que la saison avance, plus Cloutier est impliqué dans les schémas défensifs de Marc Fortier même s’il n’a pas encore obtenu le rôle de titulaire.»

Recrue offensive et défensive­­

Depuis 2014, le RSEQ honore aussi les recrues les plus méritants en offensive et en défensive. Le bloqueur Marc-Olivier Cabana et le demi de coin Jordan Lessard ont été sélectionnés.

Habillés lors du premier match à Sherbrooke dans un rôle de réserviste, les deux ont profité d’un concours de circonstances pour se retrouver comme partant dès la deuxième rencontre de la saison face aux Redbirds de McGill.

Transfert des Cardinals de Louisville, Cabana a frappé en relève de Jean-Antoine Dean-Rios qui avait écopé une suspension d’une partie pour s’être porté au secours de son quart-arrière Arnaud Desjardins.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Je pensais voir du terrain dès ma première saison, mais j’ai été surpris d’être partant aussi rapidement, a-t-il mentionné. Mes efforts pendant la saison morte ont été récompensés. Ce fut la meilleure décision de ma vie de revenir au Québec après trois ans aux États-Unis. Je n’aurais pas pu faire un meilleure choix.»

Quant à Lessard, il a profité de la blessure à son ami Émil Barthélémy pour mériter un poste de partant rapidement. Auteur de quatre interceptions, un sommet dans le RSEQ, et de cinq passes rabattues, Lessard a été la seule recrue choisie sur les équipes d’étoiles.

«Je suis fier et je peux dire mission accomplie, a-t-il mentionné. J’ai toujours eu confiance que je pouvais faire le travail. Cette confiance qui fait la différence dans mon jeu remonte à mes années à John Abbott.»

Contre toute attente, Lessard sera à son poste à la Coupe Dunsmore après avoir subi une blessure à l’épaule en demi-finale. «Ce n’était pas confortable quand je me suis blessé, mais l’important est que je sois là. Je suis excité de disputer ma première Coupe Dunsmore.»

Unités spéciales

Après avoir sauvé la saison du Rouge et Or en demi-finale avec un placement de 45 verges en prolongation, Vincent Blanchard a mis la main sur le titre de joueur par excellence sur les unités spéciales. Instauré en 2014, le prix a été décerné à un joueur du Rouge et Or à quatre reprises.

«J’avais des choses à me prouver et à l’équipe et j’ai travaillé fort pendant la saison morte, a-t-il raconté. J’ai bâti ma confiance sur mes succès de la Coupe Mitchell et de la Coupe Vanier et j’ai poursuivi sur ma lancée cette année. Je suis très content. Ma première saison en 2021 avait été difficile tant sur le plan personnel que sur le terrain.»

Blanchard a réussi 17 de ses 18 tentatives de placement pour une moyenne de 94,7 pour cent, la meilleure au pays. Il a conservé une moyenne de 41,1 verges sur ses dégagements.

Blanchard croit qu’il peut continuer de progresser. «J’ai une bonne fondation, a-t-il imagé, mais je n’ai pas encore atteint mon plein potentiel.»