République dominicaine: 8 tout inclus où se prélasser à La Romana

Située sur la pointe sud-est de la République dominicaine, La Romana est un endroit splendide. Vous y découvrirez une mer turquoise, des terrains de golf réputés, de pittoresques champs de canne à sucre et plusieurs tout inclus - offerts par Transat, Sunwing, Vacances Air Canada et WestJet - où vous prélasser pour vos prochaines vacances.

Voici 8 des meilleurs hôtels tout inclus de La Romana :

Pour les familles

4 étoiles 1⁄2

Photo fournie par l'hôtel

Situé sur la jolie plage de Mortero à La Romana, le Bahia Principe Grand offre des eaux calmes où les enfants peuvent patauger en toute sécurité. Avec son miniclub, sa mini discothèque, sa grande piscine et son service de garde ($), c’est le choix idéal pour les familles en quête de sérénité. Les parents peuvent quant à eux profiter du spa ($) et de ses traitements haut de gamme pendant que les petits s’amusent.

4 étoiles 1⁄2

Vous passerez des vacances de rêve en famille au Dreams Dominicus, entre jardins florissants et mer chaude. Vous serez comblés par la vaste gamme de restaurants, le parc aquatique, le mini club et club ado et les multiples piscines où vous amuser. Les chambres spacieuses peuvent loger jusqu’à 5 personnes, ce qui en fait une destination parfaite pour les familles nombreuses. Choisissez une chambre Preferred Club pour des avantages supplémentaires comme l’accès au salon privé et une section dédiée à la plage.

Photo fournie par l'hôtel

4 étoiles 1⁄2

Photo fournie par Sunwing

Bien que le Hilton La Romana soit majoritairement dédié aux familles, il est très apprécié des adultes pour son spa de 1951 mètres carrés et ses nombreux soins proposés. Les grandes chambres, dotées d’une terrasse ou balcon privé, permettent un séjour reposant tout en intimité et l’offre gastronomique ravira tous les appétits. Les plus petits aimeront le trampoline en mer, l’iceberg gonflable et le miniclub.

Photo fournie par Sunwing

3 étoiles 1⁄2 ou 4 étoiles selon le voyagiste

Photo fournie par Sunwing

Situé sur une plage splendide à proximité d’emplacements parfaits pour la plongée, et à quelques pas de la vie nocturne de Bayihabe, le Viva Dominicus Beach plaira tant aux couples qu’aux familles. Pendant vos vacances, vous pourrez essayer une multitude de sports nautiques et de cours divertissants. VivaFit, aquaforme, yoga, trapèze, plongée sous-marine ($); les options ne manquent pas! Les petits auront de quoi s’amuser au mini club pendant que les parents pourront profiter du spa et des spectacles en soirée.

Photo fournie par Sunwing

4 étoiles

Photo fournie par l'hôtel

Le Sunscape Dominicus ouvrira ses portes le 10 décembre 2023 avec tous les avantages qu’un nouveau complexe tout inclus peut offrir. En plus de ses chambres modernes, vous profiterez de l’option Unlimited Fun vous donnant accès aux nombreuses activités disponibles; ping-pong, volleyball, des jeux de société, des cours de Zumba et de la plongée sous-marine ($), films sur la plage, soirée football et bien plus. Les adultes auront droit à une piscine réservée avec service de bar tandis que les enfants de tous âges sauront s’amuser dans les clubs qui leur sont dédiés. Vous serez aussi à proximité du magnifique parc national Del Este.

4 étoiles 1⁄2

Photo fournie par Sunwing

Bord de mer de rêve, joli phare, long quai pour les balades en soirée et du divertissement pour toute la famille, c’est la promesse du Iberostar Selection Hacienda Dominicus. À proximité des meilleurs parcours de golf de la région et d’un casino, le plaisir va au-delà des promenades à bicyclettes offertes, des sports nautiques et de la plongée en apnée. Les enfants pourront s’amuser dans la grande aire de jeux et au mini club ou club ado!

Photo fournie par Sunwing

Pour adultes

4 étoiles 1⁄2

Photo fournie par Sunwing

Évadez-vous entre amis ou en couple au Catalonia Royal. Situé sur une plage paradisiaque, le tout inclus pour adultes seulement promet détente et activités diverses pendant vos vacances. Vous tomberez à coup sûr sous le charme des installations modernes et du décor contemporain du complexe, en plus de vous régaler dans les différents restaurants buffet et à la carte. Une fois sur place, vous aurez également accès à la propriété sœur, le Catalonia Gran Dominicus, et ses nombreux services.

Photo fournie par Sunwing

5 étoiles

Des vacances dans le luxe vous attendent au Bahia Principe Luxury Bouganville. Réservé aux adultes, ce tout inclus est situé dans un véritable décor de carte postale. Avec son service haut de gamme, sa plage de sable doré, ses installations modernes, sa piscine de style lagon et ses chambres spacieuses, son offre gastronomique, y séjourner est gage de plaisir.

À LIRE AUSSI: