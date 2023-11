Sabres: un nouveau membre de la cuvée de Juraj Slafkovsky aura sa chance

Matthew Savoie, le neuvième choix au total du repêchage de 2022, effectuera ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) vendredi soir pour les Sabres de Buffalo.

Le petit attaquant de 19 ans a été repêché la même année que Juraj Slafkovsky. Du top 10 de cette cuvée, il ne restera plus qu’à Simon Nemec (Devils du New Jersey) et Cutter Gauthier (Flyers de Philadelphie) de briser la glace.

Rappelé de la Ligue américaine plus tôt cette semaine, Savoie s’est glissé dans la formation en raison des blessures subies par Zach Benson et Brandon Biro. De plus, Alex Tuch est un cas incertain pour la rencontre face au Wild du Minnesota.

Jeudi, Savoie s’entraînait sur le premier trio en compagnie de Tage Thompson et Jeff Skinner. Pas de doute, l’entraîneur-chef Don Granato lui fait confiance.

«Il est prêt. Il s’est très bien préparé. Il est allé à Rochester et il a joué six parties, et les entraîneurs là-bas ont parlé de sa constance, de ses attributs compétitifs intangibles», a-t-il expliqué.

En temps normal, Savoie aurait pu demeurer avec les Sabres dès octobre, mais une blessure l’a tenu à l’écart. Il a vu Benson, son coéquipier chez le Ice de Winnipeg, se tailler un poste automatiquement tandis qu’il est allé se refaire une santé avec les Americans de Rochester. Avec le club-école, il a amassé cinq points en six parties.

«Parfois, certains gars obtiennent des occasions pour lesquelles ils n’ont pas travaillé tant que ça ou parce qu’il y a un chandail à remplir. Il l’a mérité grâce à son travail acharné. Nous l’avons vu l’an dernier au camp d’entraînement. Il y a une grande différence entre l’année dernière et cette année. Il a gagné en expérience depuis un an et ça l’a rendu meilleur et mieux préparé cette fois, alors je suis excité pour lui», a assuré Granato.

C’est le gardien Devon Levi qui devrait être devant la cage pour la rencontre de vendredi soir.