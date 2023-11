Serez-vous tentés par cette puce portative pour dialoguer avec l’IA?

C’est le premier dispositif portable et la première plateforme logicielle conçus pour exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle (IA). Ai Pin marque un nouveau départ pour la technologie personnelle grand public, en offrant aux utilisateurs la possibilité d'emporter l'IA partout avec eux dans un format entièrement nouveau, conversationnel et sans écran.

L'Ai Pin sera disponible à la commande aux États-Unis à partir du 16 novembre, à partir de 699 dollars américains pour le système complet (970 $CA).

Interface vocale

L'Ai Pin redéfinit la manière dont nous interagissons avec l'IA. Parlez-lui naturellement, utilisez le pavé tactile intuitif, tenez des objets en l'air, utilisez des gestes ou interagissez via le laser projeté sur votre paume. L'interface utilisateur unique, sans écran, est conçue pour se fondre dans le décor, tout en vous apportant la puissance de l'IA de manière transparente.

L’IA de poche qui sait écouter

L'Ai Pin s'intègre sans effort à votre routine quotidienne et améliore vos interactions avec le monde qui vous entoure.

Conçue pour gérer le simple et le complexe, son microphone recherche et trouve rapidement et contextualise ce que vous cherchez. La messagerie gérée par l'IA peut rédiger des messages sur le ton de votre voix, tandis que la fonction Catch Me Up fait le tri dans le bruit de votre boîte de réception.

L'appareil ne s'active que lorsque l'utilisateur s'engage et n'utilise pas de «mots de réveil», ce qui garantit qu'il n'est pas en permanence en train d'écouter ou d'enregistrer. L'Ai Pin est doté d'un voyant de confiance qui indique si des capteurs sont actifs, et qui est géré par une puce de protection de la vie privée.

Parmi une liste croissante de capacités, Ai Pin peut également faire office d'interprète en langue étrangère et soutenir vos objectifs nutritionnels en identifiant les aliments à l'aide de la vision par ordinateur.

Cosmos : le tout nouveau système d'exploitation pour l'ère mobile de l'IA

Le système appelé Cosmos se gère tout seul. Par exemple, il supprime le besoin de télécharger, de gérer ou de lancer des applications. Au lieu de cela, il comprend rapidement ce dont vous avez besoin et vous connecte instantanément au service d'IA adéquat.

Humane AI

Pile amovible et puissance Snapdragon AI

Au mini-ordinateur qui dispose d’une petite pile, une seconde pile amovible est prévue pour augmenter l’autonomie de l’ensemble. Au choix, trois couleurs : Eclipse, Equinox et Lunar.

Malgré sa taille compacte, l'Ai Pin est un concentré de nouvelles technologies. Il fonctionne avec un processeur Snapdragon®TM doté d'un moteur Qualcomm® AI Engine dédié, permettant les performances rapides et fiables nécessaires aux interactions avec l'IA. L’Ai Pin est équipé d'une caméra, d'un capteur de profondeur et de capteurs de mouvement, permettant à l'appareil de voir le monde comme vous le voyez. Un haut-parleur unique et personnalisé crée une bulle sonore, offrant à la fois intimité et volume selon les besoins, tandis qu'Ai Pin peut également se jumeler avec un casque par Bluetooth.

Avec Microsoft et OpenAI

Les collaborations uniques de Humane avec Microsoft et OpenAI permettent au système Ai Pin d'accéder à certains des modèles et plateformes d'IA les plus puissants au monde. Pour fournir un service sans fil à Ai Pin, Humane lance son propre opérateur de réseau mobile virtuel (comme Fido ou Fizz) connecté par son partenaire américain exclusif, T-Mobile.

À voir, la résentation vidéo de cet appareil IA génial sur X (Twitter) (en anglais)

Plan d'abonnement

L’appareil intelligent comprend deux piles amovibles, un bloc de recharge, un étui de charge, un câble et un adaptateur. Pour 24$US par mois, l'abonnement Humane comprend un numéro de téléphone portable dédié et un nombre illimité de conversations, de textes et de données. Cet abonnement comprend également un espace de stockage dans le nuage et un accès complet à la gamme croissante de services gérés par l'IA de Humane, sans aucune limite quant au nombre de requêtes que vous pouvez poser.

Par deux fondateurs de chez Apple

Les deux fondateurs d’Humane AI sont fort bien connu. Imran Chaudhri est un concepteur, un inventeur et un innovateur. Il a passé plus de 20ans chez Apple à imaginer et à créer certains des produits de consommation les plus appréciés au monde, comme le Macintosh, l'iPod, l'iPad, l'Apple Watch et l'iPhone.

De son côté, Bethany Bongiorno a dirigé les équipes à l'origine de certains des produits les plus révolutionnaires d'Apple. En tant que directrice de l'ingénierie logicielle, elle était responsable de la gestion de tous les projets logiciels pour iOS et macOS et a également joué un rôle clé dans l'exécution de projets critiques tels que le lancement de l'iPad original.