Son épouse avait cessé d’y croire

En juin de chaque année, Éric Lacroix attendait la publication de la liste des nouveaux élus du Panthéon du hockey. Son frère aîné Martin souhaitait lui aussi que leur père soit élu au temple. Quant à leur mère, elle avait baissé les bras.

«J’avais démissionné, je n’y croyais plus», dit Colombe Lacroix.

La dame a été la femme derrière Pierre Lacroix pendant 52 ans.

Le 13 décembre 2020, le dernier directeur général de l’histoire des Nordiques de Québec et premier DG de l’Avalanche du Colorado a été emporté subitement par une crise cardiaque consécutive à la COVID-19. Il était âgé de 72 ans.

Le 21 juin dernier, le comité de sélection du Temple de la renommée du hockey élisait Pierre Lacroix, à titre posthume, dans la catégorie des bâtisseurs. Lundi prochain, il sera intronisé officiellement au temple.

«C’est malheureux qu’il ne soit pas avec nous pour les célébrations, déplore son épouse.

«Au moins, il a été reconnu. Alors, c’est merveilleux!»

Moments émouvants

Mme Lacroix a été submergée par l’émotion lors de l’élection de son mari au temple le 21 juin dernier. Comme Pierre Turgeon, elle ne se doutait aucunement qu’elle entendrait au bout du fil la voix de Lanny McDonald, président du temple, quand elle a aperçu le code régional de Toronto sur l’afficheur de son téléphone.

«Je m’en allais dîner avec ma sœur qui réside aussi à Denver, raconte-t-elle.

«Il ne m’est jamais passé par la tête que l’appel pouvait venir du Temple de la renommée. Je connais beaucoup de monde à Toronto. Je pensais que c’était une connaissance qui m’appelait.

«Quand j’ai su de qui venait l’appel, je suis restée bouche bée. Mon sang n’a fait qu’un tour. Ce fut un moment très émouvant. Je ne sais même pas ce que j’ai répondu.»

La dame a fondu en larmes.

Ce qu’elle ignorait, c’est qu’on l’entendait en direct au réseau TSN pendant que McDonald et Mike Gartner, président du comité de sélection, lui annonçaient l’heureuse nouvelle devant les caméras.

Mme Lacroix a sauté ensuite dans sa voiture et s’est dirigée vers le centre d’entraînement de l’Avalanche, où son garçon Éric dirige avec l’aide d’autres anciens joueurs de la LNH une école de perfectionnement et de développement pour jeunes joueurs.

L’aîné des trois enfants d’Éric, Max, était sur la glace. Gardien de but qui aura 20 ans le 13 décembre, date anniversaire du décès de son grand-père avec qui il entretenait une étroite relation, Max évolue avec le Grit du Colorado, de la North American Hockey League. Il joindra les rangs des Terriers de l’Université de Boston la saison prochaine.

En apprenant la nouvelle, il a serré sa grand-mère dans ses bras.

Vite en affaires, Pierre!

Pierre Lacroix a été le seul homme dans la vie de sa conjointe, surnommée Coco par ses proches.

«La première fois que l’on s’est vus, on avait 12 ans, relate la dame.

«J’ai toujours aimé le hockey. Je suivais mon frère partout. Il portait les couleurs des Braves d’Ahuntsic tandis que Pierre évoluait pour Rosemont. Pierre et moi avions 12 ans.»

Les chemins de Pierre et Colombe se sont recroisés quelques années plus tard

«Pierre était préposé de l’équipement des Saints de Laval juniors B, raconte-t-elle encore.

«Lors d’un match, il avait dit à Rodger Brulotte, qui jouait avec l’équipe: “Vois-tu la fille là-bas avec le coat carreauté (les moins jeunes se souviendront des manteaux La Canadienne)? Je vais la marier un jour.” Mais il ne m’avait pas parlé.

«C’est la vérité. Parlez-en à Rodger.»

L’ami Rodger s’en souvient très bien.

«À notre première sortie officielle, nous sommes allés à un match du Canadien au Forum. Et c’est moi qui l’avais emmené avec des billets que m’avait donnés Lise Richard (épouse d’Henri)», reprend Mme Lacroix, toute fière de son coup.

Mme Lacroix connaît bien la famille Richard puisque sa sœur Louise est mariée à Normand Richard, un des sept enfants de la descendance de Maurice et Lucille Richard.

À partir de là, elle a eu tôt fait de découvrir que son chum était vite sur ses patins.

«Une semaine après notre première sortie, Pierre m’a demandée en mariage! lance la dame en riant de bon cœur.

«Je lui ai répondu: “Hé! on a seulement 18 ans. Attendons un peu.”»

En 1968, à l’âge de 20 ans, Pierre Lacroix et Colombe Prénoveau unissaient leurs destinées. Leurs parents avaient dû consentir à leur union par consentement écrit puisque l’âge de la majorité était de 21 ans.

Le jeune couple ne savait pas alors que la vie leur réserverait des moments forts.

Fiches des Nordiques (1994-1995) et de l’Avalanche (de 1995-1996 à 2005-2006) sous sa direction :

Saison régulière PJ: 868 G: 473 P: 259 N: 106 PF: 30 Moy: ,623

Séries éliminatoires PJ: 189 G: 93 P: 66 Moy: ,585

Coupe Stanley: 1995-1996, 2000-2001

Championnats de division: de 1994-1995 à 2002-2003

Distinctions: Panthéon des sports du Colorado (2008), Panthéon du hockey (2023)

Échanges clés:

3 juin 1994: à Québec: Stéphane Yelle (coupe 1996 et 2001 avec l’Avalanche)); au New Jersey: choix de 11e tour (Mike Hanson) 1994

28 juin 1994: à Québec: Wendel Clark, Sylvain Lefebvre (coupe1996 avec l’Avalanche), Landon Wilson et choix de premier tour (Jeff Kealty); à Toronto: Garth Butcher, Mats Sundin, Todd Warriner et choix de premier tour (Nolan Baumgartner)

28 juin 1994: à Québec: Uwe Krupp (coupe 1996 avec l’Avalanche), choix de 1er tour (Wade Belak); aux Islanders de New York: Ron Sutter et choix de premier (Brett Lindros)

3 octobre 1995: au Colorado (échange à trois clubs): Claude Lemieux (coupe 1996 avec l’Avalanche)); aux Islanders de New York Wendel Clark (obtenu des Devils contre Lemieux)

26 octobre 1995: au Colorado: Sandis Ozolinsh (coupe 1996 avec l’Avalanche); à San Jose: Owen Nolan

6 décembre 1995: au Colorado: Mike Keane (coupe 1996 avec l’Avalanche), Patrick Roy (coupes1996 et 2001 avec l’Avalanche); à Montréal: Andrei Kovalenko, Martin Rucinsky, Jocelyn Thibault

6 mars 2000: au Colorado: Dave Andreychuk, Raymond Bourque (coupe 2001 avec l’Avalanche); à Boston: Martin Grenier, Samuel Pahlsson, Brian Rolston

21 février 2001: au Colorado: Rob Blake (coupe 2001 avec l’Avalanche), Steven Reinprecht; à Los Angeles: Adam Deadmarsh, Aaron Miller, Jared Aulin et deux choix de premier tour (David Steckel et Brian Boyle