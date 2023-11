Chez Raymond Bourque quelques jours avant son décès

Colombe Lacroix sent la nervosité l’envahir à l’approche de l’intronisation de son défunt conjoint au Panthéon du hockey. Elle sait que ce moment lui fera vivre un tourbillon d’émotions.

«Ça a été un choc quand il est parti et ça l’est encore», dit-elle.

«Ses derniers jours ont été difficiles. On n’avait pas le droit d’aller le voir à l’hôpital (en raison des restrictions attribuables à la COVID-19).»

Lacroix était pourtant en grande forme avant que la maladie ne le frappe. Il profitait pleinement des petits bonheurs que la vie pouvait lui apporter.

Trois semaines avant son décès, il a rendu visite Raymond Bourque à Boston, accompagné de son fils Éric et de son petit-fils Max, qui a été hébergé par l’ancien défenseur étoile et sa conjointe Christiane pendant son séjour dans une école de l’endroit.

Tout allait bien.

«Il était en meilleure forme qu’il ne l’avait été depuis longtemps, indique Éric, maintenant âgé de 52 ans.

«Il avait bien un problème de genou, mais ça ne l’empêchait pas de fonctionner. On s’est bien amusé chez Raymond. On aurait dit deux frères qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps. Raymond lui a posé plein de questions au sujet de l’échange par lequel mon père l’avait obtenu des Bruins.

«C’est la dernière fois que j’ai vu mon père.»

Une semaine après son retour chez lui, à Las Vegas, son père a contracté la COVID-19. Il a été transporté à l’hôpital où on lui a découvert une tache sur un poumon.

On lui a fait passer une radiographie et il a reçu son congé après deux jours d’hospitalisation. Mais il n’était pas à son mieux. Son taux d’oxygène était bas et il a dû retourner à l’hôpital.

Impatient, il passait beaucoup de temps au téléphone et sur son ordi à parler avec ses proches. Estimant qu’il ne se reposait pas assez vu son état de santé, son médecin l’a muté aux soins intensifs afin qu’il prenne le temps de bien se reposer.

Sa condition s’est stabilisée et on lui a signifié qu’il recevrait son congé sous peu. Puis, tout a chamboulé. Ses organes ont commencé à l’abandonner et il a été emporté par une crise cardiaque.

Tristesse et résignation

Sa mort demeure un mystère pour son aîné Martin.

« C’est la vie, laisse-t-il tomber sur un ton résigné.

« Le plus dur, c’est qu’on ne pouvait pas aller le voir ni communiquer avec lui à la fin. Ça a été très émotif pour ma mère. »

Martin ressent un grand vide.

« J’adorais son sens de l’humour, dit-il.

« Il était l’être le plus positif et persuasif que j’ai connu. Il transmettait sa confiance aux gens. Il leur disait de ne jamais cesser de croire en leurs capacités.

« Ma mère l’a appuyé toute sa vie. Elle était, comme on dit, la femme derrière l’homme. »

Nomination logique

Pour Martin, l’élection de son père au Panthéon du hockey allait de soi.

« Il a mené l’Avalanche à deux coupes Stanley et à neuf championnats de division consécutifs, rappelle-t-il.

« La première coupe était le premier titre majeur remporté par une équipe du Colorado. Pendant 10 ans, l’Avalanche a fait salle comble. Ses succès ont contribué à l’essor du hockey à Denver.

« C’est un bon palmarès! »

Tout comme Éric, Martin a joué au hockey. Il est âgé de 54 ans. Les deux ont évolué avec la formation de l’Université Saint Lawrence, dans l’État de New York. Éric a été repêché par les Maple Leafs de Toronto et Martin par les Islanders de New York.

Éric a porté les couleurs des Leafs, des Kings de Los Angeles, de l’Avalanche, des Rangers de New York et des Sénateurs d’Ottawa dans la LNH. Martin jouait pour sa part dans les ligues mineures lorsqu’il a vu sa carrière écourtée par une blessure à un genou.

Après-carrières bien remplies

Les deux frères ont fait leur chemin dans la vie.

Éric a occupé plusieurs postes en matière de gestion dans le hockey. Il a fait deux séjours dans l’organisation de l’Avalanche du Colorado, grimpant les échelons jusqu’au poste de vice-président des opérations au hockey. Il a été recruteur professionnel pour les Coyotes de l’Arizona et co-propriétaire d’une équipe mineure professionnelle de Phoenix.

Il a été analyste pour les réseaux de télévision de l’Avalanche et des Golden Knights de Vegas. Il occupe maintenant un poste similaire pour un réseau de balados (DNVR) affilié à l’Avalanche et aux autres organisations sportives professionnelles de Denver.

Après sa carrière dans le hockey, Martin a œuvré pour l’agence de son père avant de se lancer dans les affaires. Il réside à Las Vegas.