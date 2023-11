Une autre tuile sur la tête d’Anthony Mantha

À peine venait-il de se remettre d’aplomb avec deux buts, mercredi, l’attaquant québécois Anthony Mantha a vu son nom inscrit sur la liste des blessés par les Capitals de Washington, vendredi.

Le hockeyeur de 29 ans a été atteint à la tête par une rondelle lors du match perdu 4 à 3 en prolongation face aux Panthers de la Floride. Un lancer de son coéquipier Evgeny Kuznetsov a dévié sur le bâton du défenseur Mike Reilly avant de le heurter, en troisième période.

Cet incident est arrivé à un moment inopportun pour Mantha. Il venait de toucher la cible à deux reprises, lui qui a été tenu hors de la feuille de pointage huit fois en 10 parties en ce début de campagne.

Ainsi, le Longueillois ratera minimalement les rencontres à l’extérieur face aux Devils du New Jersey et aux Islanders de New York, vendredi et samedi. C’est également le cas pour les défenseurs Joel Edmundson et Trevor van Riemsdyk, qui n’ont pas accompagné le club.

Pour pallier la perte de Mantha, les Capitals se sont tournés vers un autre attaquant québécois en rappelant de la Ligue américaine Nicolas Aubé-Kubel. L’ailier de 27 ans n’a pas encore joué dans la Ligue nationale en 2023-2024. Il a obtenu trois points en 11 duels avec les Bears de Hershey.

