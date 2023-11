Voici ce qu’on a pensé de «L’amour selon Venne», le touchant hommage de Catherine Sénart au grand de la musique québécoise Stéphane Venne

L’amour n’a pas d’âge. Les chansons du grand auteur-compositeur québécois Stéphane Venne sur ce thème non plus. Catherine Sénart l’a rappelé de belle façon, jeudi soir, avec la version revampée du spectacle L’amour selon Venne au Théâtre du Rideau Vert.

«Merci d’être avec nous! Ce soir, on a la musique. On a beaucoup de Venne!» a lancé Catherine Sénart, 53 ans, visiblement enthousiaste de remettre à l’honneur le répertoire de Stéphane Venne plus de 10 ans après la première représentation de L’amour selon Venne.

Devant un décor simple fait à partir de fils accrochés au plafond, qui allaient changer de couleur au fil des projections, l’interprète a entonné la chanson Ça commence doucement sans plus de cérémonie.

Un feu roulant de classiques

Quel mandat ambitieux, tout de même, de faire le tour des meilleures chansons d’amour de Stéphane Venne en une heure trente! L’artiste de 82 ans, qui a écrit pour de grands noms comme Renée Claude, Isabelle Pierre et Emmanuëlle, a signé plus d’un classique.

Le spectacle mis en scène par Marie-Ève Gagnon était heureusement rodé au quart de tour entre une vingtaine de chansons et de brefs textes écrits par Catherine Sénart, qui ont permis de joliment lier le tout.

De la magie de la lune de miel – Le début d’un temps nouveau – aux premières querelles – J’t’avais fait une chanson –, en passant par l’envie de liberté – Le tour de la terre – et la rupture – Touche mes yeux –, Catherine Sénart n’a pas arrêté une seconde.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Une soirée émotive

Accompagnée au piano et parfois à la voix par Marc-André Cuierrier, la comédienne et chanteuse s’est montrée généreuse et émotive, éclatante dans la colère – J’parl’pu – et se retrouvant même au bord des larmes en chantant Un homme, une femme, la vérité.

Habilement, elle est arrivée à habiter totalement la scène, complètement dédiée aux chansons. Tellement, que les gestes en sont parfois devenus un brin affectés et la voix, moins juste dans l’intensité.

L’approche dépouillée des chansons piano-voix, que la plupart des oreilles québécoises ont entendues plus d’une fois sous une version ou une autre, a toutefois donné la chance à la proposition de retrouver un certain équilibre.

L’amour selon Venne, surtout, a permis de souligner l’incroyable plume et l’incomparable talent de composition de Stéphane Venne.

À en croire l’exclamation émue du public aux premières notes du classique Le temps est bon, qui s’est terminé sur un franc «Wow!» d’un spectateur, et du joli chœur qui s’est élevé dans la salle durant l’interprétation de la grande Tu trouveras la paix, personne n’en doutait.

L’amour selon Venne sera au Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 11 novembre 2023, et le 11 février à La Chapelle Spectacles à Québec. Pour toutes les dates, c’est ici.