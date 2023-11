PROULX, Yves



À l'Hôpital général du Lakeshore, le 30 octobre 2023, est décédé à l'âge de 98 ans, M. Yves Proulx, époux de feu Cécile Bellemare, demeurant à l'Île-Bizard, autrefois de Louiseville.Le défunt laisse dans le deuil ses filles et petits-enfants : Micheline Proulx (feu Mauro Tomaselli) et ses enfants Francois (Marie-Claude), Yan (Renée); Denise Proulx et ses enfants : Sean (Stéphanie), Nancy; ses arrière-petits-enfants : Livia et Xavier, Nicola, Gabriel et Sophia, Jakob, Mya Sofia et Madox; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s vendredi, jour des funérailles, à partir de 10h à la30, ST-MARCLOUISEVILLELes funérailles auront lieu le vendredi 17 novembre 2023 à 13h en l'église de Louiseville.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de Yamachiche.