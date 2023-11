MOREL, Marcel



À Montréal, le 24 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Marcel Morel, époux de feu Lise Caisse Morel.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Johanne (Rosaire), Michel (Heidi), Nathalie (Marc-André), ses petits-enfants Jessica, Christopher, Cathy, Michael, Alfred et Katrina, sa soeur Thérèse ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera parents et amis le samedi 18 octobre dès 10h à l'église de Sainte-Julienne (2431, rue Victoria, Sainte-Julienne, J0K 2T0). Les funérailles suivront à 11h.