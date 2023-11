15 moments pour rire un peu

Novembre est gris. Tristounet. L’actualité est lourde, difficile, et triste aussi. Sans fermer les yeux sur les guerres, les problèmes économiques, la santé, l’éducation, sur tout ce qui ne tourne pas rond, il faut prendre le temps de sourire un peu, s’aérer l’esprit, pour garder son équilibre. Certaines émissions ont ce pouvoir de nous sortir de notre quotidien. L’espace d’un moment.

Le tricheur

Cinq joueurs qui se connaissent, se taquinent, se soupçonnent et se jugent gentiment. Un animateur, Guy Jodoin, toujours souriant, bon joueur, à la répartie facile. Juste assez suspicieux. Et qui aime lancer des défis à ses invités pour les déstabiliser un peu joyeusement. Une recette gagnante pour passer un bon moment sans se prendre la tête. Sauf si vous tentez de répondre adéquatement à toutes les questions.

►Lundi au vendredi 18 h 30 à TVA

Vlog

Les vidéos drôles ont toujours connu du succès. Avec l’avènement des réseaux sociaux, ils pullulent plus que jamais. Qui n’a pas des vidéos de chats ou de chiots sur son Facebook pour s’attendrir ou s’en amuser ? Dominic Arpin dresse chaque semaine un palmarès de ce qui suscite le plus de réactions et de ce qui est passé sous votre radar à travers le web. De l’impressionnant, de l’insolite, du drôle. On rit souvent du malheur des autres... tant que personne ne se fait mal.

►Dimanche 17 h à TVA

Martin Matte en direct

Le populaire humoriste et son équipe multiplient les concepts pour nous dérider. Le sketch du télésouffleur qui impose les réponses aux invités est à se tordre de rire. D’abord parce que les scripteurs leur font dire n’importe quoi. On joue sur le malaise, sur ce qui ne se dirait pas. Ensuite, parce que les invités n’en reviennent pas de ce qu’on leur fait dire. Puis, parce que certains d’entre eux prennent des initiatives et dérivent un peu du plan de match. Les chansons des Appendeux sont aussi rigolotes.

►Jeudi 20 h à TVA

Club Soly

Arnaud Soly et ses fidèles collaborateurs sont complètement disjonctés. Ils nous livrent des sketchs absurdes. On aime ceux qui se rapprochent de l’actualité. Ceux aussi qui parodient les codes de notre culture populaire. On aime aussi le côté boboche des perruques toutes croches. Et on adore les décrochages qui sont conservés au montage.

►Mardi 19 h 30 sur Noovo

Entre deux draps

Matthieu Pepper a eu une formidable idée avec ce concept. Tout le monde peut se reconnaître dans les travers d’un de ces couples. Ils ont tous des lubies. Thomas (Pepper), à la recherche de la femme de sa vie, a été assez divertissant dans sa maladresse. Ça ne change pas depuis qu’il a une blonde. On aime aussi sa relation avec ses parents (Martin Drainville et Micheline Bernard) qui ont un côté ado bien assumé. La paranoïa de Virginie (Karine Gonthier-Hyndman) est aussi à souligner tout comme l’insécurité d’Antoine (Pier-Luc Funk).

►Mercredi 19 h 30 sur Noovo

Le maître du jeu

Difficile de ne pas rire face aux maladresses des humoristes de cette adaptation d’un succès britannique. Les épreuves sont complètement folles. Mona de Grenoble cherche toujours à contourner les règles, Tammy Verge nous amuse avec sa candeur, Phil Roy nous divertit en râlant contre les obstacles, Marie-Lyne Joncas est drôlement compétitive et Kevin Raphaël fait rire à chacune de ses interventions. Sans orgueil, il fait preuve de beaucoup d’autodérision. De la lecture de l’épreuve à la supplication pour les points.

►Jeudi 20 h sur Noovo

Infoman

Depuis maintenant 23 saisons, Jean-René Dufort s’amuse à couvrir l’actualité politique comme pas un. Il trouve toujours l’angle inattendu. Les politiciens eux-mêmes s’en méfient ou en profitent pour s’en amuser et se faire du capital de sympathie. Le pire, c’est que la matière première d’Infoman est complètement vraie...

►Jeudi 19 h 30 sur ICI Télé

Discussions avec mes parents

François Morency aborde les liens intergénérationnels avec humour et bienveillance, dans cette émission chouchou du public. Coup de cœur pour Rollande (Marie-Ginette Guay) et Jean-Pierre (Vincent Bilodeau), deux bons vivants qui se tiennent occupés avec leurs cinquante-six mille projets depuis leur retraite. Van life, politique municipale, record, ils n’ont pas de limite pour notre plaisir.

►Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

Les enfants de la télé

La nostalgie a toujours la cote. Elle peut émouvoir, mais peut aussi faire rire. Remonter le temps rappelle les souvenirs, les anecdotes croquantes. Le bonheur est toujours au rendez-vous. On aime aussi le sens de la répartie et la vitesse d’esprit de Mélanie Maynard, complice d’André Robitaille.

►Mercredi 20 h sur ICI Télé

Inspirez expirez

Un duo de fausses amies (Sonia Cordeau et Virginie Fortin) qui se retrouvent dans une retraite de yoga menée par une gourou louche (Édith Cochrane) où un corps est retrouvé sans vie... tout est en place pour un thriller... comique. On aime le côté frivole de l’une et ultra contrôlant de l’autre. La première a toujours son brillant à lèvres alors que la seconde a toujours une cigarette aux lèvres. La première est aimable, la seconde peu sociable. On s’amuse aussi des autres participantes : Sahara (Linda Malo) l’ésotérique, Manon (Chantal Baril) la colérique et Lou (Raphaëlle Lalande) la timide maladive.

►Disponible sur Crave

Les bobos

Télé-Québec ressort les Bobos 10 ans plus tard et ça fait plaisir. Cette série n’a rien de nouveau puisqu’elle est en reprise, mais pourquoi se passer de Marc Labrèche et Anne Dorval en couple d’influenceurs avant son temps, des bourgeois bohèmes branchés et snobinards qui n’ont aucune conscience sociale sauf si ça fait bien. Les Maxou ont des looks du tonnerre, une insouciance calculée et profitent des textes savoureux de Marc Brunet et Rafaële Germain. Cette série marque les débuts d’une jeune Léane Labrèche-D’or qui prouvait déjà être faite pour l’humour.

►Jeudi 21 h à Télé-Québec

À propos d’Antoine

Julie (Cathleen Rouleau) débarque dans la vie de Marc (Claude Legault), papa de deux garçons dont l’un est lourdement handicapé. La mère de Marc a un TDAH et son frère et son ex sont omniprésents. Les maladresses de Julie font sourire, mais l’énergie de la belle-mère, Margot (Micheline Bernard) est savoureuse. On aime quand elle est dans les parages en essayant de tout arranger.

►Disponible sur Club illico

La candidate

Faire de la politique n’est pas un long fleuve tranquille et Alix Mongeau (Catherine Chabot) l’apprend à ses dépens. Candidate poteau élue dans une municipalité menée par la corruption et la collusion, Alix entend mettre de l’ordre et prouver qu’elle n’est pas une blague. Ses conversations avec sa collègue expérimentée et cassante, Salima (Inès Talbi), sont amusantes. Je souligne aussi le jeu d’Hermance (Éric Bernier) qui nous décroche souvent un rire.

►Disponible sur ICI Tou.tv extra

La petite vie

La famille Paré est de retour ! Il y a 30 ans, elle s’inscrivait dans le cœur des gens grâce à son humour absurde. Une famille dysfonctionnelle, mais aimante. D’abord, difficile de ne pas rire en découvrant leurs looks d’aujourd’hui. Môman (Serge Thériault) partie, Pôpa (Claude Meunier) multiplie les conquêtes. Mention spéciale à Lison (Josée Deschênes) en influenceuse et Pinson (Marc Labrèche) toujours sur le bord de la crise cardiaque.

►Disponible sur ICI Tou.tv extra

(Reprises d’il y a 30 ans – ce soir 18 h 30 sur ICI Télé)

Temps de chien

Nouveau venu en fiction après des présences remarquées dans des Bye Bye, François Bellefeuille remet son sarrau de vétérinaire dans une comédie tournée aux Îles-de-la-Madeleine. Il incarne Antoine Meilleur, un vétérinaire qui en plus d’avoir sa clinique est une véritable vedette de la télé. Mais son empire s’effondre quand il commet une erreur sur les ondes. Pendant qu’il se fait oublier, un de ses ex-collègues brille à sa place.

►Disponible sur ICI Tou.tv extra dès jeudi