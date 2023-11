MICHAUD, Jeannine



À Laval, le 29 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jeannine Michaud, épouse de feu Jean-Marie Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Colette), Danielle (Sylvain), Suzanne (Jean-Nicolas) et Denis (Josée), ses petits-enfants, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 novembre de 13h à 16h au :105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une cérémonie en son honneur aura lieu dès 16h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.