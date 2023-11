BOUCHARD, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Bouchard, survenu le 21 octobre 2023, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Mme Denise Gilbert.Il laisse dans le deuil ses enfants, Frédéric (France Harvey), Nicolas (Geneviève Lavallée) et Sophie (Stéphan Lalonde), ses petits-enfants, Marie Jutras, Rose Jutras, Louis Jutras, Alice Bouchard, Calvin Bouchard, Samuel Bouchard, Lauranne Bouchard, Aurélie Bouchard et Maxence Bouchard; ses frères et soeurs, feu Louise, feu Monique, feu Jean-Marc, Nicole, Ginette et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, feu Ghislaine, feu Réal, Céline, Nicole, Danielle, Alain, Robert, Roger, Johanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 18 novembre 2023, de 12h à 16h à laUne cérémonie sera célébrée à 16h, en la Chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Tablée des Chefs.La famille tient à remercier l'équipe des soins de Promenades du Parc ainsi que les équipes de la Résidence Bellagio et du CHSLD Manoir-Trinité.