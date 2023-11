NOËL, Claire



Le 29 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Claire Noël.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Gilbert) et Marc (Karine), ses petits-enfants Samuel (Marie-Pier), Camille et Marilou, son arrière-petite-fille Alicia, son ex-conjoint et ami Luc, ses frères Paul-Armand (Claudette) et Jean-Pierre, ses neveux et nièces, parents et amis ainsi que plusieurs générations d'élèves.La famille recevra les condoléances le samedi 18 novembre de 9h à 11h à l'église Saint-Nazaire, 111 avenue Bélanger, LaSalle, QC H8R 3K7. Une messe se tiendra ensuite à 11h.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hopital Général Lakeshore serait apprécié en la mémoire de Claire Noël.