DISTEFANO, Louise



À son domicile, le 4 octobre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Louise Distefano, épouse de feu M. Pierre Mercier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie et Stéphane (Laura), ses petits-enfants Jonathan, Hugo, Olivier et Mia, son arrière-petit-fils Camil, sa soeur Nicole (Antoine), sa nièce Nadine ainsi que de nombreux parents et amis.Un remerciement spécial à sa cousine Sylvie, pour son support constant et précieux.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.