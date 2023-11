ROBERT, Claude



À Montréal, le mercredi 8 novembre 2023 est décédé, à l'âge de 71 ans, Claude Robert, époux de Monique Benoit-Robert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc-Antoine (Maude), ses deux amours Elio et Michaela, sa soeur Josée (Gilles), son neveu Philippe, sa nièce Karine, son grand ami Hans qu'il affectionnait tant et avec qui il a refait le monde si souvent, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 17 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 18 novembre 2023 de 9h à 11h.Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 18 novembre 2023 à 11h en la chapelle du complexe.