DESROSIERS, Huguette

(née Rivest)



À Montréal, le 27 octobre 2023, Huguette Desrosiers s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de Marcel Desrosiers, qui l'a chérie et entourée d'amour et de bienveillance pendant 62 ans de mariage.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Anne Lapointe) et Philippe, ainsi que ses petits-enfants Audrey, Francis (Natasha), Tristan (Véronique) et Daphnée (Jonathan), ainsi que ses arrière-petits-enfants Félix, Victor et Arthur. Elle manquera également à de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 17 novembre à partir de 14 h, suivi d'une cérémonie à 15 h 30.La famille exprime sa reconnaissance envers le personnel du CHSLD Manoir Cartierville pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en son nom à la Société Alzheimer seraient appréciés.