COUSINEAU, Yvan



C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre père Yvan Cousineau survenu le 25 octobre 2023 à Verdun, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil ses 7 enfants Yves (Renée), Michel (Louise), Johanne (Claude), Chantal (Yvon), Benoît (Johanne), Martine (Serge) et Martin (Francine), ses 17 petits-enfants (et conjoints/ conjointes), ses 26 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à l'Église Ste-Marguerite d'Youville sur St-Jean Baptiste, Châteauguay, le samedi 25 novembre 2023 entre 9h30 et 11h, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h.