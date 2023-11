MÉNARD, Laurette

(née Desgroseilliers)



À l'hôpital du Suroît, le 27 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Laurette Desgroseilliers, épouse de feu Guy-Émile Ménard et soeur de feu Yvette, Pierrette, Romain, André et Monique.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Raymonde (feu Carmel Demontigny) et Suzanne (feu Jean Pilon), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 novembre 2023 dès 13h, en l'église Très Ste-Trinité (145 av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion). Les funérailles seront célébrées à 14h et seront suivies de l'inhumation au cimetière de Pointe-des-Cascades.