THUOT, Ghyslaine née Forget



À l'hôpital d'Amqui, entourée de sa famille, le 7 novembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Ghyslaine Forget, conjointe de feu monsieur Roger Thuot. Elle était fille de feu monsieur Clodomir Forget et feu madame Marie-Louise Lachaine.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Guy et Yvon (Suzanne Cyr), ses petits-enfants: Marie-Ève, Jean-François, Laurie-Anne et Maxime (Carolanne), ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle, Henri, Blanche et Éloi, ses frères et soeurs: feu Fleurette, feu Bernard (Denise), feu Raymond (Monique), feu Léopold (feu Pierrette), feu Orient (Noëlla), Juliette (feu Marcel) et feu Gaston (Suzanne), sa belle-soeur, Marie-Paule (feu Bernard), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 novembre 2023 de 13h à 14h à l'église Saints-Martyrs-Canadiens au 10005, rue Parthenais, Montréal, QC, H2B 2L3, suivi des funérailles à 14h au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.https://www.alzheimerlaval.org/La famille désire remercier tout le personnel de la l'hôpital d'Amqui secteur Soins palliatifs, pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués à Ghyslaine.