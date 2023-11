CARRIÈRE, André



À Saint-Eustache, le 10 novembre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé M. André Carrière, époux de Mme Henriette Dion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Bélanger), Alain (Brigitte Pelletier), Carole (Renald Côté) et Louise (Jean-Claude Grover), ses petits-enfants : Charles, Marc-André, William, Florence, Catherine, Roxanne, Félix et Marylou, ses dix arrière-petits-enfants, sa soeur Françoise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 novembre de 13h à 16h au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.