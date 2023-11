PROULX GAGNON, Lise



Le 29 octobre 2023 Madame Lise Proulx, épouse de feu Monsieur Ronald Gagnon, est décédée à Montréal à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants François, Denis ainsi que Richard et sa femme Christiane Vidal, feu Sylvain, ses petits-enfants Valérie et Élyzabeth et ses arrière-petits-enfants Liam, Nolan et Abigaël.Une messe commémorative sera célébrée à l'église Jean XXIII, 7101 De l'Alsace à Anjou le samedi 18 novembre à 11h. La famille accueil-lera ses amis sur place après la célébration.