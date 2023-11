KAIGLE, Michel



À Montréal, le 31 octobre 2023, à l'âge de 77 ans est décédé M. Michel Kaigle (membre des Chevaliers de Colomb de Lasalle, conseil 3147 et membre des Lions).Il laisse dans le deuil son épouse Agathe Vachon, ses neveux Patrick (Karine) et Martin (Claire) ainsi que de nombreux cousins et cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 7675 rue Édouard, dès 13h, suivi d'un service religieux à 14h30, le samedi 18 novembre 2023.LAURENT THÉRIAULT514-769-3867