HENRI, Lambert



À St-Jérôme, le 4 novembre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Lambert Henri, époux de feu Colombe Dugas, de St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Mariette (feu Louis Bergeron), Gabriel (Chantal Bouchard), Élise (Marc Narbonne), Normand (Jeanne D'Arc Forget) et Céline (Claude Pelletier); ses petits-enfants: Joël (Karène), Guillaume (Caroline), Josianne (Jonathan), Valérie (Sandro) et Marie-Ève (Bruno); ses arrière-petits-enfants: Adèle et Léon Henri, Loralie et Lexi Lebeau, Maude et Théodore Perron, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Monsieur Lambert Henri sera exposé le vendredi 17 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 18 novembre 2023 à compter de 9h à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 18 novembre 2023 à 11h en la chapelle de la résidence funéraire. L'inhumation aura lieu ce même jour au Cimetière de St-Lin-Laurentides.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com