GRENIER, Mireille



À Verdun, le 4 novembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Mireille Grenier, épouse de feu Bernard St-Laurent.Elle laisse dans le deuil son fils Charles (Marie-Eve), son petit-fils adoré Gabriel, ses soeurs, Louise (Egide et leur famille) et Line, ses frères, Guy (et sa famille) et Daniel (Sylvie et leur famille), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 novembre 2023 à partir 11h, suivi d'une célébration de vie à 13h30 au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain (Verdun) pour leur soutien, leur générosité et leur approche bienveillante et respectueuse.Pour ceux qui le souhaitent, une contribution commémorative peut être faite à la Fondation du Dr Julien, en appui à cette cause qui était chère à Mireille.