THERRIEN, André



À La Prairie, le 3 novembre, à l'âge de 85 ans est décédé André Therrien, époux de feu Pauline Angers, fils de feu Annette Giroux et feu Gaston Therrien et père de feu Robert.Il laisse dans le deuil sa fille Line, ses deux petits-fils Jonathan et Nicolas, ses soeurs feu Lisette (feu Roger) et feu Claudette (feu Pierre), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 24 novembre 2023 de 13h30 à 15h30 au :425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC, J5R 2K8Tél. 450 463-1900suivi d'une cérémonie au salon dès 16h.