8 mois de prison pour avoir conduit saoule, en sens inverse sur l’autoroute, et causé une grave collision

Une automobiliste qui a provoqué une grave collision sur l’autoroute 640 en 2020, en roulant à sens inverse complètement ivre, écope de huit mois de prison.

Le 12 novembre 2020 vers minuit, Karine Barrette s’est mise à circuler, sans s’en rendre compte, dans la voie en direction est de la 640 à Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal. Elle roulait toutefois vers l’ouest, dans le sens contraire à la circulation.

La femme de 44 ans, qui avait deux fois plus d’alcool dans son sang que la limite permise, n’a pas été en mesure d’éviter un véhicule qui circulait normalement et a causé une violente collision.

«L’état dans lequel elle se trouve fait en sorte [...] qu’elle ne sait pas comment réagir adéquatement lorsqu’elle réalise sa faute et qu’elle ne possède pas tous ses moyens, ce qui lui aurait possiblement permis d’éviter l’impact», a récemment résumé le juge Éric Côté au palais de justice de Saint-Jérôme.

Si la conductrice fautive s’en est sortie indemne, celle qui se trouvait dans l’autre véhicule n’a pas eu cette chance et a subi de graves blessures. Des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour l’extirper du véhicule, avait alors indiqué la Sûreté du Québec.

La victime a ensuite été hospitalisée pendant trois semaines, où elle s’est fait opérer pour de multiples fractures au bassin, aux côtes et à un pied. Elle a dû réapprendre à manger et à marcher.

Celle qui ne peut désormais plus pratiquer son métier de carrossière «n’a plus de mots pour exprimer sa douleur et se dit convaincue de perdre la tête», a-t-elle indiqué dans une lettre lue au tribunal.

La conductrice blessée «éprouvait le sentiment d’être un fantôme dans son propre corps et d’avoir perdu son humanité. Elle a l’impression qu’une partie d’elle a disparu», a-t-elle poursuivi.

Erreur de jugement

Karine Barrette a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions en septembre 2022.

Si l’accusée reconnaît sa responsabilité, elle justifie ses actions par «l’impulsivité», selon le rapport présentenciel.

Le juge Côté a plutôt qualifié son geste de «grave erreur de jugement».

«Le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusée ou pour décourager des comportements analogues dans le futur», a-t-il précisé.

À sa sortie de prison, Karine Barrette devra respecter une probation d’un an et ne pourra conduire pendant deux ans.

Dans ce dossier, la Couronne, représentée par Me Alexis Faust-Trahan, demandait une peine de 18 mois de prison. L’avocate de la défense, Me Daniela Velandia, espérait pour sa part obtenir une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours.