BRUNET, Jean



Au CHSLD Blainville, le 3 novembre, à l'âge de 93 ans est décédé M. Jean Brunet, ancien résident de Huntingdon, époux bien-aimé de Madame Renée Boyer.Outre son épouse Renée, il laisse dans le deuil ses deux filles, Marie (Jean Valiquette) et Nikol (Martin Brouillette); ses 5 petits-enfants et conjoints; ses 7 arrière-petits-enfants, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Blainville pour les excellents soins apportés à M. Brunet.Une cérémonie et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QUÉBEC, J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au :