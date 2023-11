DRODY, Eva



Le 5 novembre 2023, à l'âge de 91 ans, nous a quittés madame Eva Drody, fille de feu Charles Drody et de feu Lucy Maloney. Elle était l'épouse de feu Laurent Chicoine.Elle fut prédécédée par ses soeurs et frères Verna, Edward, Ivan, Francis, Regina et Ernest.Elle laisse dans le deuil ses fils Philippe (Lucie) et Claude (Louise), ses petits-enfants Nathalie, Kevin, Steve (Magalie) et Catherine (Mathieu) et deux arrière-petits-enfants, Charles-Antoine et Juliette.Elle laisse également pour la pleurer plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, une messe sera célébrée ultérieurement dans son village natal de Douglastown en Gaspésie où elle sera inhumée en compagnie de celui qui aura été son époux pendant 67 années.