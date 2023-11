CHARETTE, Bruno



À Terrebonne, le 4 novembre 2023 à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Bruno Charette, fils de feu Léopold Charette et feu Marguerite St-Amour. Il demeurait à Mascouche.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Lévesque, ses enfants Martine, Johanne (Claude Morin), Marcel et Michel, ses petits-enfants Cédric (Léa Lavoie-Gauthier) et Mélissa (Camille Guilbault) et ses arrière-petits-fils Antoine et Robin dont il était très fier. Il laisse également ses soeurs Rose-Aimée, Marielle, Gisèle, Suzanne et Pierrette, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et amis. L'ont précédé ses soeurs Irène, Lucille et Georgette et son frère Georges.Sa famille recevra les condoléances le 18 novembre de 10h à 13h à la500 RUE PRINCIPALEST-DONAT-DE-MONTCALMLes funérailles auront lieu à 13h en l'église de St-Donat.La famille désire remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion qui ont su lui accorder une grande attention et lui prodiguer de bons soins toujours avec générosité et gentillesse ce qui lui a permis de vivre ses derniers jours en paix.Votre geste de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion lamaisonadhémardion.ca