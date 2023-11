PARADIS (née SENÉCAL)

Lorenza



Née le 18 octobre 1928 à Verdun, fille de Paul Senécal et Georgette Perrin, Lorenza est décédée le 3 novembre 2023, à Chambly, à l'âge de 95 ans.Elle part rejoindre son époux, Jean Paradis, et laisse dans le deuil ses fils Francis (Manon Letellier) et Daniel (Chantal Faucher), sa soeur Georgine (Robert Taschereau), ses petites-filles Gaëlle (Jadrik Bouffard), Maïté, Claire, Rose et Julia, sa filleule Julie Lecompte ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier particulièrement Johanne Séguin et le personnel du Manoir Soleil de Chambly pour leurs bons soins.Elle sera exposée le vendredi 17 novembre de 14h à 16h et de 18h à 21h, ainsi que le samedi 18 novembre de 10h30 à 11h30 au:Les funérailles auront lieu à l'église de St-Mathias-sur-Richelieu (280, ch. des Patriotes, St-Mathias-sur-Richelieu) le 18 novembre 2023 à 12h15.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu seraient appréciés.