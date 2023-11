Bonito: la destination touristique où nager avec des anacondas

Peut-être rêvez-vous de nager avec des dauphins à Hawaï, des lamantins en Floride, des requins aux Bahamas ou des baleines aux îles Tonga ? Et que diriez-vous alors de pousser un peu plus loin l’aventure et de faire une saucette avec des anacondas verts au Brésil ?

Tous les ans, la petite ville de Bonito et sa région, dans le sud-ouest du pays, attirent des touristes qui espèrent pouvoir nager avec ces créatures. L’anaconda vert est le serpent le plus gros au monde. Il peut mesurer jusqu’à neuf mètres et peser jusqu’à 250 kilos. Si vous n’aimez pas les serpents, pas de problème, capitale de l’écotourisme brésilien, Bonito a beaucoup plus à offrir avec ses forêts tropicales, ses cascades, ses grottes, ses rivières cristallines propices à la plongée en apnée, et bien sûr, sa faune et sa flore exceptionnelles.

La rivière Sucuri

L’une des attractions principales de la région, située dans l’État du Mato Grosso do Sul, est de se laisser flotter dans le Rio Sucuri (qui signifie anaconda en portugais) avec une combinaison, un masque et un tuba pour admirer la nature. Il faut savoir qu’en raison du fond de l’eau, composé de roche calcaire, les rivières locales sont parmi les plus claires au monde. Vous aurez carrément l’impression de vous retrouver dans un aquarium naturel, et vous ferez la rencontre de dizaines de poissons d’espèces variées et de toutes les couleurs.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Mais il vous faudra bien observer, car que ce soit dans l’eau ou dans la végétation tout autour, vous pourriez faire la rencontre d’un anaconda vert, appelé aussi anaconda géant. Ce reptile vert olive au ventre plutôt jaune et au dos recouvert de taches brunes vit dans les rivières tropicales de l’Équateur, du Pérou, de la Colombie, du Venezuela et du Brésil. Il s’agit d’un serpent semi-aquatique qui se nourrit entre autres de poissons, d’oiseaux, de gros rongeurs, et même d’autres serpents.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Danger pour l’homme ?

La bonne nouvelle est que ce serpent n’est ni venimeux ni dangereux pour l’humain : « Bien sûr, les animaux sauvages ne sont jamais prévisibles à 100 %, je ne peux donc pas garantir qu’une attaque ne se produira pas, mais en 30 ans il n’y a jamais eu d’incidents malheureux causés par ce reptile dans cette rivière ni ailleurs à Bonito », a expliqué Marcos Violante, biologiste et guide.

D’ailleurs, leur rencontre est loin d’être assurée et est même qualifiée de plutôt rare.

Si la chance ne vous sourit pas, il y a bien d’autres merveilles à voir dans cet univers aquatique comme des capybaras et des tapirs à l’heure du bain. La forêt vierge avoisinante regorge de bêtes fascinantes, des singes capucins viendront sûrement vous saluer, des toucans, et plein d’autres oiseaux, sans compter les magnifiques papillons. Il est également possible de vivre une expérience similaire en visitant d’autres rivières, dont le Rio Prata qui vaut également le détour.

Au royaume des Aras

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Par ailleurs, les amateurs de perroquets doivent absolument visiter le Buraco das Araras (trou des aras), situé à 60 km de Bonito. Il s’agit d’un cratère de grès rougeâtre – de 500 mètres de circonférence et d’une profondeur de 100 mètres – avec en son centre un petit lac verdoyant où vivent des caïmans. Cet immense gouffre est un refuge et un lieu de reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux, dont les spectaculaires aras rouge et vert et les aras bleu et jaune.

Le Trou des aras, un lieu fréquenté par les tueurs

Le biologiste Mario Violante a expliqué que dans les années 1940 à 1960 et peut-être 1970, le Buraco das Araras servait de décharge pour les assassins. Ceux-ci privilégiaient l’endroit, car il était désert et loin des grandes villes. De plus, comme les parois de ce grand trou sont verticales sur plus de 100 mètres, personne ne pouvait y descendre, c’était donc un lieu parfait pour disposer d’un corps ou d’objets embarrassants. Dans les années 1980, l’armée brésilienne a vidé l’endroit de ses déchets. Elle en a remonté trois camions entiers d’objets de toutes sortes, dont de nombreux ossements humains appartenant à 10 personnes différentes.

Visite d’une grotte

Photo fournie par Marie Poupart

À une trentaine de minutes de Bonito, se trouve la Gruta do Lago Azul, une grotte fascinante à explorer. La « grotte au lac bleu » est une grotte inondée parmi les plus grandes au monde, qui a été découverte en 1924. Elle s’ouvre vers le ciel créant ainsi un puits de lumière qui confère au lac une couleur d’un bleu éblouissant. Pour y accéder, il faut descendre près de 300 marches, accompagné d’un guide. L’effort en vaut le coup, car tout au long de la descente vous pourrez admirer les stalactites et les stalagmites qui font de ce lieu un véritable enchantement.

Bon à savoir

Tous les circuits proposés à Bonito doivent être réservés au préalable, et dans tous les cas ou presque, vous serez accompagné obligatoirement par un guide touristique local enregistré par EMBRATUR. Pour des raisons de préservation de l’environnement, toutes les activités touristiques à Bonito ont un nombre limité de places.

En bref

Où : la petite ville de Bonito se trouve dans le sud-ouest du Brésil à environ 325 km de la frontière du Paraguay. Elle est à proximité du sud du Pantanal, la plus vaste zone humide dans le monde, réputée pour ses jaguars. Bonito est située dans la région de la Serra Bodoquena.

la petite ville de Bonito se trouve dans le sud-ouest du Brésil à environ 325 km de la frontière du Paraguay. Elle est à proximité du sud du Pantanal, la plus vaste zone humide dans le monde, réputée pour ses jaguars. Bonito est située dans la région de la Serra Bodoquena. Population : Bonito compte un peu plus de 22 000 habitants, mais elle attire des touristes de partout, car sa région est reconnue pour son écotourisme en raison de ses rivières aux eaux cristallines, ses forêts tropicales, ses cascades et ses grottes. La plupart des activités de la région se déroulent sur des terrains privés, dont plusieurs sont assez éloignés de Bonito, alors n’hésitez pas à recourir aux services d’une agence pour organiser la visite de ces attractions.

Bonito compte un peu plus de 22 000 habitants, mais elle attire des touristes de partout, car sa région est reconnue pour son écotourisme en raison de ses rivières aux eaux cristallines, ses forêts tropicales, ses cascades et ses grottes. La plupart des activités de la région se déroulent sur des terrains privés, dont plusieurs sont assez éloignés de Bonito, alors n’hésitez pas à recourir aux services d’une agence pour organiser la visite de ces attractions. Quand : Bonito se visite toute l’année, mais il faut éviter, dans la mesure du possible, la période des fêtes et des congés scolaires de juin, juillet et août, beaucoup trop achalandée.

Bonito se visite toute l’année, mais il faut éviter, dans la mesure du possible, la période des fêtes et des congés scolaires de juin, juillet et août, beaucoup trop achalandée. Température : Bonito se trouve à 315 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un climat caractérisé par des étés chauds et pluvieux (principalement entre octobre et mars) et des hivers secs avec des températures pouvant descendre à 5 °C, surtout entre mai et août. Prévoyez donc des vêtements pour le froid en hiver et un pull léger le reste de l’année. La température moyenne annuelle est de 25 °C.

Bonito se trouve à 315 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un climat caractérisé par des étés chauds et pluvieux (principalement entre octobre et mars) et des hivers secs avec des températures pouvant descendre à 5 °C, surtout entre mai et août. Prévoyez donc des vêtements pour le froid en hiver et un pull léger le reste de l’année. La température moyenne annuelle est de 25 °C. Transport : la meilleure façon de se rendre à Bonito est de passer par l’aéroport international de Campo Grande, capitale de l’État du Mato Grosso do Sul. Campo Grande est à environ 300 km de Bonito, et les visiteurs peuvent soit opter pour un service de bus/van (environ 4 heures) pour atteindre Bonito, soit louer une voiture. De Sao Paulo, il est aussi possible de prendre un vol direct de 2 heures à destination de l’aéroport de Bonito.

la meilleure façon de se rendre à Bonito est de passer par l’aéroport international de Campo Grande, capitale de l’État du Mato Grosso do Sul. Campo Grande est à environ 300 km de Bonito, et les visiteurs peuvent soit opter pour un service de bus/van (environ 4 heures) pour atteindre Bonito, soit louer une voiture. De Sao Paulo, il est aussi possible de prendre un vol direct de 2 heures à destination de l’aéroport de Bonito. Hébergement : Bonito propose plusieurs hébergements de type pension que l’on appelle pousada en portugais, avec jardins, piscines et hamacs, certains plus luxueux que d’autres. La Pousada Olho d’Água à 3 km du centre urbain de Bonito offre 24 chambres confortables, une piscine et un immense jardin où vous pourrez admirer toutes sortes d’oiseaux en liberté, dont de superbes aras, des oiseaux de la famille des perroquets et des toucans. Un déjeuner gargantuesque est servi tous les matins. L’une des plus belles auberges de jeunesse de tout le pays, le Bonito Hi Hostel accueille également les touristes.

► À la recherche d’un guide pour découvrir la région de Bonito ? Marcos Violante : photoinnatur.com.

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.