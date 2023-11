HUBERT, Paul-Émile



14 mars 1944 - 25 octobre 2023Au Centre multi. SSS d'Argenteuil, à Lachute, le 25 octobre 2023, est décédé à l'âge de 79 ans, Monsieur Paul-Émile Hubert, époux de Madame Denise Gosselin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Pierre Latreille) et Yannick, sa petite-fille Maïka, ses soeurs Louiselle (feu Luc Paillé), Danielle (Denis Beauregard) et son frère Jacques (Francine Roy), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses collègues de travail ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le samedi 18 novembre 2023 à 15h auLACHUTE (QC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.comOuverture du salon à compter de 11h.