THIBERT, Paul-André



À Châteauguay, le 2 novembre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé paisiblement chez lui, Paul-André Thibert, époux de Josiane Trépanier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Anabel (David Rheault) et Janik (Marc St-Onge), ses petits-enfants Tristan, Jade, Théo, Xavier et Mathilde ainsi que ses soeurs Lise (feu Pierre Critchley) et Gilberte (Denis Chayer). Il était également le frère de feu Jean-Guy, feu Dominique et feu Martine. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents ainsi que beaucoup d'amis, en particulier Robert Lepage qui a été présent jusqu'à la fin.Merci aussi à ses amis Eric Bernard, André Mathieu et Normand Cyr qui l'ont aidé à réaliser deux chansons au mois d'août. Merci également à l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Châteauguay pour les dernières semaines passées à la maison.Paul-André a été impliqué toute sa vie dans son milieu : en musique, avec son groupe Dionysos; en affaires, avec son épouse avec qui il a créé l'entreprise Compographe; et en politique, comme fervent nationaliste et militant de la langue française.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 17 novembre entre 19h et 21h et le samedi 18 novembre à compter de midi, suivi à 16 h d'une cérémonie en la chapelle du complexe.