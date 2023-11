Crise de l’inflation: la générosité des Québécois se maintient... pour le moment

Malgré la crise de l’inflation, la générosité des Québécois envers les organismes semble se maintenir pour l’instant. Dans le milieu communautaire, on se demande toutefois «jusqu’à quand» cet équilibre «fragile» pourra tenir.

À Moisson Québec, le nombre de personnes aidées chaque mois est passé de 35 000 avant la pandémie à 80 000 en 2023, par le biais de 130 organismes partenaires de la région de Québec.

«Pour l’instant, les dons sont encore au rendez-vous. Je vous dirais qu’on a vraiment l’impression que les gens qui sont capables de donner donnent un peu plus, donc ça compense pour ceux qui ne peuvent plus donner. Mais c’est certain que l’inquiétude est là», indique la directrice générale, Élaine Côté.

Or si la courbe des dons se maintient, celle des besoins a explosé. En outre, 40% des bénéficiaires ont moins de 18 ans, et 30% ont des revenus d’emploi.

Colosse aux pieds d’argile

«On dépend à tout près de 80% de dons de la population et des entreprises pour offrir nos services, donc pour poursuivre notre mission. Et c’est certain qu’on se dit [qu’à] un moment donné, la balance va basculer. Jusqu’à quand les gens vont pouvoir donner à la hauteur des besoins?», se demande-t-elle.

«Les mêmes raisons font en sorte qu’on n’a jamais eu autant de gens qui ont recours à l’aide alimentaire pour se nourrir, donc c’est très, très fragile. Je nous compare souvent à un colosse aux pieds d’argile.»

Le sujet risque fort probablement de rebondir au Sommet 2023 sur la culture philanthropique de l’Institut Mallet, qui aura lieu les 14 et 15 novembre à Québec.

S’adapter

Selon Simon Côté, directeur général de la Fondation de Lauberivière, refuge et centre d’aide pour les itinérants dans la capitale, le milieu communautaire et philanthropique doit continuer à s’organiser et à s’adapter.

Photo d'archives, Didier Debusschère

«Nous [à Lauberivière], on n’a pas senti encore l’effet de l’inflation sur la générosité des donateurs. On maintient quand même une bonne croissance des dons depuis plusieurs années», souligne-t-il.

Mais «c’est sûr qu’un ralentissement économique, c’est toujours épeurant parce qu’on ne sait jamais quels sont les impacts que ça peut avoir», poursuit-il.

À son avis, les solutions passent notamment par l’utilisation des nouvelles technologies pour solliciter et remercier les donateurs, et par la mise en commun des forces entre organismes.

À Lauberivière, c’est plus du tiers du budget qui provient des dons.

«J’ai assez confiance quand même que la générosité des gens va se maintenir», affirme M. Côté en saluant «la fidélité» des donateurs.