DÉSAUTELS, Marielle



De La Prairie, le 29 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Marielle Désautels, épouse de Rodolphe Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Daniel) et Stéphane (Caroline), ses petits-enfants Catherine (Jean-Luc), Geneviève (Stéphane), Clémentine et Lili-Rose, ses arrière-petits-enfants Jasmine, Angélique et Juliette, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour les funérailles le samedi 25 mai 2024 dès 11h à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Québec, J5R 2J9.