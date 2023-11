Dans l’œil du Québec inc.: le Fonds FTQ investit dans les circuits électroniques

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Il mise 68 M$ de plus sur SMT

SMT Intelligence vient de recevoir un investissement de 68 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, qui devient actionnaire minoritaire de l’entreprise lavalloise. Fondée en 2001 par Stéphane Deschênes, celle-ci se présente comme l’un des plus grands fabricants de circuits électroniques en Amérique du Nord. Présente dans des secteurs comme la défense, l’aéronautique, la santé et le divertissement, SMT compte plus de 200 employés et produit plus de 8 millions de circuits par année.

Les Bourassa achètent du Savaria

Le PDG de Savaria, Marcel Bourassa, et ses deux fils ont récemment acheté des actions du fabricant d’ascenseurs résidentiels. Le père en a acheté pour un peu plus de 1 million de dollars, tandis que Sébastien, qui occupe le poste de chef de l’exploitation, en a acquis pour environ 200 000$, tout comme son frère Alexandre, qui est vice-président aux ventes pour le secteur Accessibilité. En septembre, les trois hommes avaient également acheté des titres de Savaria dans le cadre d’une émission d’actions à laquelle avait également participé Jean-Marie Bourassa, ancien chef des finances de l’entreprise et frère de Marcel.

Joli gain pour le PDG de Richelieu

Richard Lord, le grand patron de Quincaillerie Richelieu, a réalisé un profit de plus de 730 000$ en exerçant des options d’achat d’actions de l’importateur, fabricant et distributeur québécois. M. Lord est à la tête de Richelieu depuis 1988. Sa participation dans l’entreprise vaut près de 180 millions de dollars.

RVE récolte plus de 7 M$

Recharge Véhicule Électrique (RVE), une jeune pousse fondée en 2015 par Marie-Pier et David Corbeil, vient de recueillir 6 millions de dollars dans le cadre d’une ronde de financement à laquelle ont participé, à parts égales, Fondaction, Investissement Québec et Exportation et développement Canada (EDC). À cela s’ajoute une subvention de près de 2 millions de dollars octroyée plus tôt cette année par le ministère québécois de l’Économie. RVE commercialise des technologies de contrôle de charge qui permettent une gestion optimale de la capacité électrique des résidences lors de la recharge des véhicules.

Un acheteur chez Air Canada

Le vice-président aux communications d’entreprise chez Air Canada, Christophe Hennebelle, a acheté pour plus de 87 000$ d’actions du transporteur montréalais, la semaine dernière. En poste depuis mars 2023, M. Hennebelle a précédemment travaillé pour Transat, et ce, pendant plus de 14 ans. Le titre d’Air Canada a perdu plus de 35% de sa valeur entre son sommet récent du mois de juillet et la fin octobre.

Ils investissent dans des cliniques vétérinaires

Des investisseurs québécois représentés par la Corporation Financière Champlain et Fondaction ont récemment conclu un partenariat avec le Groupe DMV, qui gère 34 cliniques vétérinaires au Québec. L’investissement doit notamment permettre au Groupe DMV, fondé en 1993, d’agrandir son réseau.