De tout pour tous

Mon super héros

Le 4 juillet, je vous présentais Dérick Pauzé, un ado de 12 ans en 1re secondaire avec une assistance scolaire, car il a un spectre de l’autisme léger. Complètement passionné par la pêche, il avait un rêve, celui de s’acheter une chaloupe. Pour y arriver, il a lancé son entreprise qui se nomme Le petit Pauzé. Il fabrique depuis d’incroyables Bob-It que j’ai pu essayer et, croyez-moi, les truites en raffolent. Vous pouvez d’ailleurs en acquérir en composant le 819 660-1163. La bonne nouvelle, c’est que Dérick a suffisamment vendu de leurres l’été dernier pour s’acheter un JonBoat de 9,5 pieds, un moteur électrique et une batterie. Avec son père Carl, qui travaille l’aluminium, ils ont retapé l’embarcation et elle ressemble maintenant à une neuve. Il y en a qui rêvent leur vie, mais toi, Dérick, tu vis tes rêves. Félicitations, tu es une réelle source d’inspiration, mon jeune ami.

Un bel évènement

Les moucheurs sont invités les 25 et 26 novembre à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières pour la tenue du neuvième Salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières. Les bénévoles de la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche convient les adeptes et ceux qui souhaitent le devenir à rencontrer les représentants de 29 compagnies, 23 monteurs émérites de mouches et 14 organismes à but non lucratif. Cinq conférenciers se succéderont dans un bassin de lancer pour vous renseigner et vous divertir. Si vous souhaitez essayer une nouvelle canne à mouche dans un bassin d’eau, acheter des mouches et du matériel de montage ou tout simplement discuter avec des passionnés, cette exposition est le rendez-vous par excellence. Pour en savoir plus : smpm.org ou 819 384-5029.

Des chiffres à revoir

Si on se fie aux chiffres du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, on estime qu’il y a 695 000 pêcheurs au Québec. Je ne suis pas d’accord avec cette donnée et je crois qu’elle devrait être bonifiée à au moins 850 000, voire plus, car le conjoint, les enfants de moins de 18 ans et les étudiants de moins de 24 ans sous la surveillance immédiate du titulaire d’un permis peuvent pêcher s’y adonner. La plupart des couples avec ou sans enfants que je connais n’ont qu’une seule licence. Ce qui est intéressant à apprendre, c’est que 79 % des manieurs de canne ont été initiés par la famille, 11 % par un ami et 9 % ont appris par eux-mêmes. Ce qui est génial, c’est que 87 % de tout ce beau monde a, à son tour, initié quelqu’un d’autre. Dans le même rapport du ministère, on apprend qu’il y a 294 000 chasseurs dans la Belle Province. De ce chiffre, 71 % ont été initiés par un membre de leur famille. La moitié des nouveaux disciples de Saint-Hubert n’étaient âgés que de 10 à 17 ans lors de leurs premières expériences. Environ 16 % ont été initiés par un ami et 12 % ont appris par eux-mêmes. Plus de 188 000 nemrods, soit 64 % des 294 000 chasseurs ont transmis leur passion et leur savoir à de nouveaux adeptes.

Pour de bonnes causes

Jusqu’au 26 novembre, Héritage faune, la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, présente son encan en ligne pour soutenir la relève à la chasse et à la pêche en finançant les activités d’initiation organisées par ses associations membres. Rendez-vous sur le site : macause.com/hf pour miser sur les nombreux prix de l’encan-bénéfice.

