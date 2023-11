Des idées-cadeaux de La Source pour un Noël Branché

Vous cherchez quoi offrir à l’être cher? Voici des suggestions de présents techno pour un Noël branché.

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 avec manettes tactiles plus

Avec Meta Quest 3, vous offrirez le casque Meta le plus puissant à ce jour. En regardant à travers le casque, vous pouvez voir le monde qui vous entoure tout en y intégrant des éléments virtuels interactifs. Ce casque révolutionnaire permet de jouir d’une foule de contenus dans une bibliothèque de plus de 500 titres immersifs et, cette version 512 Go comprend un abonnement de 6 mois au service de jeux Meta Quest, avec deux jeux gratuits par mois. De plus, Quest 3 est livré avec un bonus : Asgard's Wrath II, qui enchantera les joueurs lors de sa sortie en décembre.

849,99 $

Super Mario Bros.TM Wonder pour Nintendo Switch

La nouvelle évolution de Super Mario va épater tous les passionnés de Nintendo et les jeunes joueurs de votre liste cadeaux. Explorez le Royaume des Fleurs, voyez les tuyaux s'animer, faites de gros dégâts en tant que boule à pics géante, et profitez d'événements délicieux appelés Effets Merveilleux. Choisissez parmi les personnages Super MarioTM bien-aimés, notamment Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi et Toad. Vous pouvez même vous transformer en Mario Éléphant pour utiliser votre trompe afin d'écraser vos ennemis grâce à un nouveau « Power-Up» !

79,99 $

Casque d’écoute sans fil Sony WH-1000XM5 à suppression de bruit T

Ce casque repousse à un niveau supérieur l’écoute sans distraction. Deux processeurs contrôlent huit microphones pour une réduction du bruit et une qualité d’appel exceptionnelle. Son design ultra-confortable et léger en fera le meilleur allié de la personne qui le recevra en cadeau à Noël. Quand sa fonction de contrôle adaptatif est activée, elle optimise automatiquement le volume en fonction de l’environnement, en s’adaptant au comportement du porteur et en reconnaissant les endroits qu’il fréquente souvent, comme votre lieu de travail ou café préféré, afin de personnaliser le son en fonction de la situation.



499,99 $

