Faire son épicerie aux États-Unis n’est pas avantageux

PLATTSBURGH | Si vous croyiez pouvoir économiser en allant faire votre épicerie aux États-Unis, détrompez-vous. Lors d’un passage dans deux supermarchés de Plattsburgh, cette semaine, Le Journal a constaté que les prix américains n’ont plus un avantage marqué comme auparavant sur ceux qu’on retrouve au Québec.

Pour notre enquête, nous avons comparé une vingtaine de produits avec ceux qu’on retrouve sur nos tablettes d’épicerie. Nous n’avons pas tenu compte des taxes et des promotions en vigueur pour obtenir la meilleure base de comparaison possible. Nous avons également converti les prix américains en dollars canadiens pour les besoins de l’analyse.

À l’exception de la viande, les chances de faire des économies importantes au pays de l’Oncle Sam sont rares. Au total, seulement 7 de nos 20 produits américains sélectionnés sont moins chers qu’au Québec.

«Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’on peut sauver plus aux États-Unis, mentionne le directeur du laboratoire de sciences analytiques à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois. C’est vrai pour quelques catégories, comme le lait, les œufs et la volaille. C’est généralement moins cher.

«Pour le reste, ce sont les mêmes montants en dollars américains.»

L’exemple qui décrit bien ce constat, c’est le paquet de quatre poivrons de couleurs différentes. Que ce soit au nord ou au sud de la frontière, le prix est de 5,99$. Avec le taux de change, on parle d’un écart de deux dollars en faveur des clients québécois.

La faiblesse du huard n’aide pas

«Les prix étaient plus avantageux alors que le dollar était à parité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Au niveau de la variété, on a quelques produits auxquels nous n’aurons pas accès. La capacité de production est plus grande aux États-Unis», ajoute M. Charlebois.

Quel est le produit qui remporte la palme pour la meilleure aubaine de notre analyse? C’est le poulet. On parle d’un écart supérieur à 4$ en faveur des épiceries américaines pour un paquet de deux poitrines désossées.

Du Québec sur les tablettes

Lors de notre passage au magasin Market 32, on est tombés sur un produit du Québec dans l’allée des fruits et légumes.

On a vu les carottes de Légunord, un producteur de légumes de Saint-Gédéon, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’était intéressant de voir une compagnie québécoise rivaliser avec les agriculteurs américains.

Le produit de la Belle Province était au prix de 2,71$ canadiens pour un sac de 2 lb. Étrangement, elles sont moins chères qu’à certains endroits au Québec.

La bataille des prix

Avantage États-Unis (prix en dollars canadiens)

Poulet: Le champion des rabais de nos 20 produits. On peut le retrouver à 3,99/lb (5,42$ canadiens) et il n’est pas en promotion. Au bout du compte, on parle d’une différence de plus de 4$ entre le Québec et les États-Unis.

Prix Québec: 12,64$

Prix États-Unis: 8,24$

Photo Mathieu Boulay

Fraises: Nous avons eu la chance de tomber sur un produit qu’on retrouve également sur nos tablettes lors de la saison morte au Québec. À 3,99$, nous avons fait une bonne affaire.

Prix Québec: 5,99$

Prix États-Unis: 5,43$

Photo Mathieu Boulay

Avocat: Au départ, nous pensions que ce produit serait beaucoup moins cher en raison de la proximité entre les États-Unis et le Mexique. Ce n’était pas le cas.

Prix Québec: Entre 1,79 et 2,99$

Prix États-Unis: 1,70$

Photo Mathieu Boulay

Céleri: C’est un légume qui fait beaucoup parler de lui au Québec en raison de son prix. Avantage aux épiceries américaines par un petit écart.

Prix Québec: 3,49$

Prix États-Unis: 3,39$

Photo Mathieu Boulay

Porc: Après la volaille, le porc est aussi bon marché au sud de la frontière. Nous avons pu en trouver plusieurs variétés dans les frigidaires des épiceries visitées.

Prix Québec: 6,42$ pour un paquet de 1,43 lb

Prix États-Unis: 5,82$ pour un paquet de 1,43 lb

Photo Mathieu Boulay

Avantage Québec

Sac de quatre poivrons de couleurs différentes: une grosse surprise nous attendait. Le prix affiché des deux côtés de la frontière était identique.

Prix Québec: 5,99$

Prix États-Unis: 8,15$ avec le taux de change

Photo Mathieu Boulay

Céréales: nous avons comparé une marque populaire de céréales. Le poids de notre boîte ne se trouve pas au Québec. Après avoir fait un petit calcul, nous avons conclu que le prix pour 100 grammes était plus avantageux chez nous.

Prix Québec: 1,45$ pour 100 grammes

Prix États-Unis: 2,28$ pour 100 grammes

Photo Mathieu Boulay

Bleuets: encore une fois, le prix de ce produit était identique au Québec et aux États-Unis. Bien sûr, en raison du taux de change, nous avons un meilleur prix au Québec.

Prix Québec: 4,99$ pour une chopine

Prix États-Unis: 6,79$ pour une chopine

Photo Mathieu Boulay

Pommes: pour les besoins de l’exercice, nous avons choisi des pommes MacIntosh. On aurait pu arriver au même résultat avec les autres variétés. Nous avons été surpris par le montant du côté américain à la livre (3,38$ après le taux de change). Au final, on assiste à un écart important entre les deux endroits.

Prix Québec: 13,34$ pour un sac de 5,36 lb

Prix États-Unis: 18,16$ pour un sac de 5,36 lb

Photo Mathieu Boulay

Oranges: Même si les États-Unis produisent des oranges, ça ne se reflète pas sur la facture des clients. En plus du prix, nous retrouvons seulement des sacs de 4 lb aux États-Unis, comparativement à 3 lb au Québec.

Prix Québec: 7,88$ pour 4 lb d’oranges

Prix États-Unis: 9,51$ pour un sac de 4 lb

Photo Mathieu Boulay

À voir aussi: