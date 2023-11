MONETTE née BINETTE

Michelle



À Saint-Eustache, le 6 novembre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Michelle Binette, épouse de feu Jean-Louis Monette.Elle laisse dans le deuil ses filles : Johanne (John) et Chantal, son petit-fils adoré Jonathan (Stéphanie), ses petits amours Anaève et Raphaël, ses frères et soeurs : Jules, Denyse, Yvon et Cécile, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi qu'à compter de 9h le vendredi 17 novembre au :SAINT-EUSTACHETél. 450.473.5934Un hommage lui sera rendu au salon le jeudi 16 novembre à 19h30.Les funérailles auront lieu le vendredi 17 novembre à 11h à l'église Saint-Théophile, située au 6000 31e avenue, Laval, H7R 3N1.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.