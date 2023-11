Finale de l'Est: partisans de tous les clubs... sauf les Argos

À travers les nombreux partisans des Argonauts et les quelques amateurs des Alouettes présents à Toronto, samedi pour la finale de l’Est, Tom Alvey et son épouse Tracey sortaient du lot avec une affiche originale souhaitant la défaite des deux équipes.

«Hey Montréal et Toronto, pouvez-vous perdre tous les deux?», demandaient-ils, avec humour, eux qui sont d’abord et avant tout fidèles aux Tiger-Cats.

Habitant à Hamilton, ville devant accueillir la finale de la Coupe Grey le week-end prochain, le couple détient non seulement un abonnement saisonnier pour les matchs des Ti-Cats, mais il possède aussi des billets de saison pour les parties des Argonauts, à Toronto. Pourtant, l’homme et la femme affirment tous deux détester les Argos.

«On aime tous les clubs sauf les Argos», a témoigné Tracey, en riant.

Pour la prochaine semaine de la Coupe Grey, Tom s'est d'ailleurs déjà confectionné un jersey spécial représentant tous les clubs de la ligue, sauf celui de Toronto. Quant à cette finale de l'Est entre les Alouettes et les Argonauts, ces deux grands partisans de la Ligue canadienne de football se rangeaient forcément derrière le club montréalais. Tom disait aimer particulièrement le secondeur Tyrice Beverette, un ancien des Ti-Cats.

Photo Benoît Rioux

Parmi les partisans de Montréal présents, il a par ailleurs été possible de rencontrer la famille du botteur des Alouettes David Côté. Sa mère Linda Giroux, sa sœur Rosalie et son père Daniel espéraient évidemment une victoire de la formation montréalais et une bonne performance de leur joueur préféré.