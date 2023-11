François-Albert Angers, le mal-aimé de la Révolution tranquille

Le nom de François-Albert Angers ne signifie sans doute rien pour les nouvelles générations de militants. Décédé il y a 20 ans, à l’âge de 94 ans, il fut de ces intellectuels engagés que la Révolution tranquille a laissés dans la marge.

Angers fut pourtant un « pionnier qui a mis en place les fondements de la science économique au Québec » tout en enseignant l’économie pendant une quarantaine d’années à l’École des hautes études commerciales de Montréal (HEC). Fervent catholique et actif dans la mouvance nationaliste d’avant la Révolution tranquille, il n’en a pas moins dirigé la revue L’Action nationale de 1959 à 1968, avant de présider la Société Saint-Jean-Baptiste, croisant le fer avec les intellectuels de la revue Cité Libre.

Cet économiste québécois de renommée internationale est « une figure de transition entre le Canada français traditionnel et le Québec moderne ». Fervent défenseur de la langue française, il mérite d’être mieux connu afin de comprendre les mutations de la société québécoise durant le 20e siècle, ce que propose de faire l’historien Jean-Philippe Carlos dans cet ouvrage passionnant.

François-Albert Angers fera ses premiers pas comme militant dans les Jeunesses catholiques. On y œuvre pour le bien de la religion et de la patrie, afin de « contrer le laïcisme ambiant ». On est alors en 1925. Angers y développe son intérêt pour l’histoire du Canada, qu’il poursuivra ensuite à HEC Montréal, où enseigne alors un brillant professeur, Édouard Montpetit, « premier économiste professionnel du Canada français » qui deviendra son mentor. Prédomine l’idée que « la nation canadienne-française doit chercher à reprendre le contrôle de l’économie du Québec ». Le nationalisme canadien-français est alors ancré dans une perspective économique et l’École des HEC deviendra rapidement le foyer intellectuel d’une génération d’économistes nationalistes.

Paris

Au terme de ses études où il obtient la meilleure note, Angers sera embauché par l’École qui l’a formé, avant de partir pendant deux ans à Paris pour y parfaire ses études, toujours dans cet esprit de se surpasser pour « aider les Canadiens français à se prendre en main collectivement ». À Paris, le jeune universitaire sera plongé dans un bain de culture. Aux côtés d’André Laurendeau, il se liera avec des catholiques de gauche de la revue L’Esprit et flirtera un temps avec les communistes qui « partagent des valeurs universelles comme la justice et des valeurs chrétiennes comme la charité ». Il terminera ses études à l’École des sciences politiques de Paris avec la meilleure note et on lui remettra la médaille d’honneur. C’est la première fois qu’un tel honneur échoit à un Canadien français, soulignera-t-on dans le quotidien Le Devoir. À la fin des années 1930, le nombre d’économistes canadiens-français se comptait sur les doigts d’une seule main.

De retour à Montréal, il est aussitôt embauché par l’École des HEC. Il aura, entre autres comme élève, un certain Jacques Parizeau qui se dit fasciné aussi bien par la matière que par celui qui l’enseigne. Il dirigera pendant dix ans L’Actualité économique, véritable organe officiel des HEC, où il rédige une quarantaine de textes par année. Puis on le retrouve aux côtés d’André Laurendeau dans le mouvement anticonscriptionniste francophone.

Visionnaire

Malgré sa formation scientifique en économie, Angers, croyant et respectueux de la parole du pape, est un ardent défenseur de la doctrine sociale de l’Église et de l’action coopérative, se situant entre le libéralisme capitaliste et le socialisme d’État. Ni de droite ni de gauche, affirme-t-il. Selon lui, le catholicisme est le meilleur rempart contre la tyrannie possible des gouvernants, et la coopérative, le chemin le plus court pour sortir les Canadiens français de leur infériorité économique. Mais il faudra surmonter un obstacle de taille : la colonisation économique de trois grandes puissances : le Canada anglais, les États-Unis et l’Angleterre.

Angers fut un visionnaire et sa pensée mérite d’être connue. À travers la biographie de cet intellectuel traditionaliste, c’est l’évolution du Québec et du mouvement souverainiste que nous suivons durant le 20e siècle.

