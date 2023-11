François Legault, premier ministre responsable de rien!

En refilant le dossier du tramway pour la ville de Québec à la Caisse de dépôt et placement (CDPQ), François Legault fuit à nouveau ses responsabilités. Pour sa part, c’était du mauvais théâtre de se surprendre de la hausse des coûts dans le contexte inflationniste actuel.

Le premier ministre revendique faire preuve de courage en voulant réformer le réseau de la santé. On ne le croit pas vraiment, sachant que son intention est de passer le dossier épineux à une agence afin de s’en laver les mains, comme Ponce Pilate.

On avait également vu l’empressement des ministres Caire et Guilbault à faire porter le poids des ratés de la SAAQ, dans sa transition numérique, sur leurs administrateurs et corollairement sur les fonctionnaires.

La CAQ donne raison au chef libéral Marc Tanguay, qui affirme que tout ce qu’elle touche tombe en poussière. C’est affolant, sachant qu’elle sera en place jusqu’en 2026.

Mauvais aiguillage

Le gouvernement Legault n’a pas été très édifiant en matière de transport. Les caquistes ont fait campagne deux fois sur un potentiel troisième lien dans la région de Québec tout en connaissant l’avis contraire des experts.

Sans plus d’études et dans la panique de la défaite dans Jean-Talon, le premier ministre relance l’idée d’un troisième lien, alors qu’il y avait renoncé après l’élection générale parce que ce n’était plus nécessaire, selon les données sur la circulation.

Le gouvernement a mis au rebut le projet de REM proposé par la CDPQ pour l’est de Montréal et il lui confie maintenant le mandat d’élaborer un projet de transport en commun pour la ville de Québec. Cherchez l’erreur!

Les négociations, qui ont eu cours sur le financement des transports en commun entre les municipalités et le gouvernement, démontrent que la rentabilité n’est pas pour demain et que de les subventionner s’avère une nécessité qui incombe à l’État.

Il y a de quoi s’inquiéter lorsque ce dernier se tourne vers le bas de laine des Québécois pour remédier à son incurie.

Limiter les dégâts

Le gouvernement caquiste nous montre son très grand souci pour la classe des gens d’affaires et une préoccupation mitigée pour le citoyen ordinaire.

On l’observe en matière de logements avec une ministre plus encline à écouter les propriétaires que les locataires. C’est aussi vrai en éducation, en ne mettant pas fin à une école à trois vitesses. L’hypercentralisation en santé ne pourra que détériorer encore plus les services pour les moins bien nantis.

La plupart des problèmes auxquels le gouvernement prétend s’attaquer dans sa récente mise à jour économique résultent de son laxisme ou de l’abandon de programmes existant auparavant.

La négociation du secteur public prend encore plus d’importance pour la survie de nos programmes sociaux et de nos services publics. L’appui que les syndicats recueillent auprès de la population s’explique fort bien, car ceux-ci en deviennent les derniers remparts.